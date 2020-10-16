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20+ доказательств того, что на барахолках можно найти по-настоящему уникальные вещи, пусть и немного криповые

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Cегодня в секонд-хендах, в комиссионных магазинах, на распродажах и барахолках покупки совершают люди не бедные, а рациональные. Они знают, что только там можно купить ценную, но недорогую вещь. Да что там — попадаются и вовсе уникальные экземпляры, которые смело могут претендовать на звание семейной реликвии.

Мы в АdMe.ru по достоинству оценили приглянувшиеся пользователям вещи и, скажем честно, многие из них с удовольствием приобрели бы сами.

«Зеркало за 1 000 рублей — это любовь»

© julieelin / reddit

«Я одержима этой тарелкой, которую купила меньше чем за 70 рублей»

© Marggie Kelner / facebook

«„Уродливый“ винтажный с черепашками-ниндзя теперь мой»

© Downhome / reddit

«Обожаю свою сахарницу, правда, использую для подачи трюфелей. Никогда не видела ничего похожего»

© Emma Pountney / facebook

«Мой шурин нашел этот удивительный экземпляр за 40 рублей»

© Jason Spivey / facebook

«Вчера на распродаже поместья удалось урвать английский набор посуды 1970-х годов за 1 500 рублей»

© stfx2012 / reddit

«Вот бы найти себе парня, который будет смотреть так же, как это существо на кружке, которую мне удалось отыскать»

© Cate Hawkyard / facebook

«Девушка настаивала, чтобы мы заглянули на барахолку, и теперь жалеет об этом. А я стал гордым обладателем Котопса длиной в 60 см»

© Allen PJ Stanton / facebook

Почему-то ее не забавляет. Совсем.

«Подруга заметила их и сказала, что они для меня.
Сапоги начала 70-х были созданы тем же дизайнером, что открыл легендарный бутик Granny Takes a Trip»

© Steff Gray / facebook

«Этот удивительный парень теперь живет у родителей»

© Kelley Johnson / facebook

«Не удержалась — купила бархатное панно с собаками, играющими в бильярд»

© Kelly Kennedy / facebook

«Нашел это произведение искусства из стеклопластика — копию камина в башне Перетти — итальянской сторожевой башне XVII века. Пока не знаю, что с этим делать»

© Byron Brummer / facebook

«Керамическая ваза с лягушкой. Поможет сделать семейное торжество незабываемым»

© Tami Hohmann / facebook

«Я просто гуляла по городу и наткнулась на место, где раздавали ненужные старые вещи. Кажется, я заплакала от счастья, когда увидела этот стол: обожаю все лимонное»

© Morgan Beldonmeyer / facebook

«Я всегда такое хотела. Есть даже кастрюли и сковородки. Ура!»

© Annie Bennett / facebook

«Чем не повод устроить безумное чаепитие, как в „Алисе в Стране чудес“?»

© Emily O'Brien / facebook

«Вы когда-нибудь покупали что-то, потому что вам стало жалко? Я увидела этих мишек на распродаже, и мне показалось, что вместе они прошли через ад. Забрала их домой»

© Leesa Whitten Greenlee / facebook

«Нашел этот чайник со встроенной чайной чашкой»

© Ashleigh K. Muller / facebook

«Эту открывающуюся цикаду купил мне мой жених. Внутри можно хранить украшения»

© Jessica Maxfield / facebook

«Удалось отыскать туфельки для истинных балерин»

© Regina Jones Wydock / facebook

«Фиолетовый „капустный“ сервиз. А тарелка непростая, а с сюрпризом»

© Olivia Kwong / facebook

Удавалось ли вам найти крутую подержанную вещь?

Фото на превью Cate Hawkyard / facebook
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