20+ доказательств того, что на барахолках можно найти по-настоящему уникальные вещи, пусть и немного криповые

Cегодня в секонд-хендах, в комиссионных магазинах, на распродажах и барахолках покупки совершают люди не бедные, а рациональные. Они знают, что только там можно купить ценную, но недорогую вещь. Да что там — попадаются и вовсе уникальные экземпляры, которые смело могут претендовать на звание семейной реликвии.

Мы в АdMe.ru по достоинству оценили приглянувшиеся пользователям вещи и, скажем честно, многие из них с удовольствием приобрели бы сами.

«Зеркало за 1 000 рублей — это любовь»

«Я одержима этой тарелкой, которую купила меньше чем за 70 рублей»

«„Уродливый“ винтажный с черепашками-ниндзя теперь мой»

«Обожаю свою сахарницу, правда, использую для подачи трюфелей. Никогда не видела ничего похожего»

«Мой шурин нашел этот удивительный экземпляр за 40 рублей»

«Вчера на распродаже поместья удалось урвать английский набор посуды 1970-х годов за 1 500 рублей»

«Вот бы найти себе парня, который будет смотреть так же, как это существо на кружке, которую мне удалось отыскать»

«Девушка настаивала, чтобы мы заглянули на барахолку, и теперь жалеет об этом. А я стал гордым обладателем Котопса длиной в 60 см»

Почему-то ее не забавляет. Совсем.

«Подруга заметила их и сказала, что они для меня.

Сапоги начала 70-х были созданы тем же дизайнером, что открыл легендарный бутик Granny Takes a Trip»

«Этот удивительный парень теперь живет у родителей»

«Не удержалась — купила бархатное панно с собаками, играющими в бильярд»

«Нашел это произведение искусства из стеклопластика — копию камина в башне Перетти — итальянской сторожевой башне XVII века. Пока не знаю, что с этим делать»

«Керамическая ваза с лягушкой. Поможет сделать семейное торжество незабываемым»

«Я просто гуляла по городу и наткнулась на место, где раздавали ненужные старые вещи. Кажется, я заплакала от счастья, когда увидела этот стол: обожаю все лимонное»

«Я всегда такое хотела. Есть даже кастрюли и сковородки. Ура!»

«Чем не повод устроить безумное чаепитие, как в „Алисе в Стране чудес“?»

«Вы когда-нибудь покупали что-то, потому что вам стало жалко? Я увидела этих мишек на распродаже, и мне показалось, что вместе они прошли через ад. Забрала их домой»

«Нашел этот чайник со встроенной чайной чашкой»

«Эту открывающуюся цикаду купил мне мой жених. Внутри можно хранить украшения»

«Удалось отыскать туфельки для истинных балерин»

«Фиолетовый „капустный“ сервиз. А тарелка непростая, а с сюрпризом»