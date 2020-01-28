20+ фотографий пользователей сети, которые доказывают, что глобальное потепление не миф, а реальность

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Раньше фраза «глобальное потепление» была всего лишь описанием какого-то далекого явления, а сейчас многие прочувствовали его на себе. Январь 2020-го всерьез считает себя апрелем. Отношение людей к весенней погоде в зимний период разделилось. Кто-то радуется теплу и желает, чтобы так было каждый год, а кто-то переживает и считает, что отсутствие снега и мороза не к добру.

Мы в AdMe.ru всерьез обеспокоены проблемами глобального потепления, которое уже невозможно отрицать, ведь пользователи сети доказали его неизбежность своими снимками.

1. «Зима, что ты делаешь? А-ха-ха, прекрати!»

2. «Конец января на улице. Я не поддерживаю фанатиков типа пресловутой Греты, однако человечеству все же стоит задуматься о будущем планеты»

3. «Январь в Новороссийске: созрела клубника во дворе»

4. «Чудная погода в Москве, если бы не 17 января на календаре»

5. «Лыжный курорт. Зима-2019 vs 2020»

6. «Шел пятый месяц осени...»

7. «Угадай месяц по картинке. Конец января. Краснодар»

8. «В Бресте зацвела сакура»

9. «Хорошая зима, мне нравится! Только траву косить надоело»

10. «Одна из моих любимых фотографий этой зимы»

11. «Вот такая зима»

12. «Январь. Подмосковье»

13. «1 января 2020 года в Беларуси»

14. «Середина зимы, Киев»

15. «Коротко о новогодних днях в Анапе»

16. «Люблю я долгие зимние прогулки с собакой»

17. «Зима в Подмосковье»

18. «Снеговик-капустовик»

19. «Зима в Крыму...»

20. Снеговик, которого мы заслужили

21. «Что-то пошло не так... 20 января»

Бонус: в Европе тоже заподозрили неладное

Швеция: «В Стокгольме аномально теплая зима. В декабре собирали лисички в лесу и зацвела сакура — обычно это происходит в апреле или даже мае».

Италия: «Вообще-то, дружочек, еще даже не февраль! А обычно мои цветочки в дворике расцветают к поздней весне».

Голландия: «Вот она, декабрьская роза».

Бонус 2: тем, кто не верит в глобальное потепление, всегда нужно больше доказательств

Я: «Должно случиться что-то масштабное, чтобы отрицатели климатических изменений поменяли свое мнение».

Австралия: «Пожары длятся месяцами, города стерты с лица земли, жертвы среди людей, флора и фауна опустошены, песчаные бури, массивный град».

Отрицатели: «Да все нормально».

А вы заметили, что климат меняется, или в месте, где вы живете, погода такая же, как и в предыдущие годы?