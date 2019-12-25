20 фотографий для тех, кто обожает открывать для себя что-то новое

73 8 23 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пользователи сети нередко публикуют такие снимки, которые могут дать ответы даже на абсурдные вопросы. Например, что станет с деревянным столбом, если его будет облизывать крупный рогатый скот в течение 50 лет. Или во что превратятся 4 литра молока, если их медленно кипятить в течение 8 часов.

AdMe.ru любит познавать мир, и вот какие открытия мы сегодня совершили.

Этот волос застрял в застежке-молнии

Этому насекомому не повезло оказаться между принтером и тканью

Похоже, этот автомобиль останется здесь навсегда

Вы знали, что скорпион светится под ультрафиолетовым светом?

Этот деревянный столб в течение 50 последних лет почему-то облизывает крупный рогатый скот

Почему коровам и быкам нравится облизывать этот столб, автор снимка не знает, но предполагает, что делают они это от скуки.

Вот что будет, если долго носить в кошельке фотографию или водительское удостоверение

Если часто водить машину в туфлях на каблуках, коврик может вот так износиться

Этот золотой перстень носило несколько поколений людей, причем всегда на мизинце левой руки

Обратите внимание, как в месте постоянного контакта с безымянным пальцем кольцо со временем стерлось.

Вот какой будет рука, если все лето носить наручные часы

Этот парень постоянно носит телефон в одном и том же кармане

Этот суперклей случайно пролили не стол. Кажется, он превратился в вирус

Вот как будут выглядеть болт и гайка, если их разрезать вдоль

Вот во что превратятся 4 литра молока, если их кипятить на маленьком огне в течение 8 часов

В этот старый кинескопный телевизор очень много играли в Pac-Man

Фото выше демонстрирует выжигание люминофора — необратимое повреждение люминофора на экране ЭЛТ-монитора. Происходит это из-за перегрева участка люминофорного покрытия с последующим его испарением и, как правило, связано с долговременным проецированием статичного изображения — в нашем случае карты Пакмана.

Этот карандаш воткнули в цветочный горшок и через год достали. От него остался лишь грифель

Вот почему в двигателе нужно периодически менять масло

Владелец автомобиля, на котором был установлен этот двигатель, проехал около 135 тыс. км без единой замены масла. Напомним, масло в моторе рекомендуется менять в среднем каждые 10 тыс. км пробега. Иначе оно загустеет и приведет сердце машины к поломке.

Вот что за 3 с половиной года станет с игрушечным солдатиком, находящимся на известняковом заводе

Эту зеленую коробку оставили на подоконнике под солнцем на целых 4 года

На этом складе разбилось средство для мытья полов. Вот напоминание о том случае

Вот что получится, если на 3D-принтере напечатать МРТ-изображение мозга человека