20+ фото заброшенных мест, от которых по коже дружной толпой бегут мурашки

В детские годы многих из нас было не оторвать от исследования заброшенных строек, опустевших магазинов или оставленных на произвол судьбы жилых зданий. Вот только кое-кто даже во взрослом возрасте сохраняет тягу к этим таинственным местам. И не просто там бродит, а приезжает с фотоаппаратом и нащелкивает целую кучу мрачноватых, но притягивающих внимание кадров.

Мы в AdMe.ru тоже порой не прочь пощекотать себе нервы. Именно поэтому мы во всех деталях рассмотрели эти снимки и с головой окунулись в воспоминания детства и юности.

Этот торговый центр вполне может стать площадкой для съемок фильма ужасов

Представляю, как эти звезды вдруг начинают раскачиваться, а из одного магазина доносится шепот: «Привет». © TooMuchRL / Reddit

Так выглядит заброшенный подвал школы

В опустевшем доме еще сохранились детские игрушки

«Одной бессонной ночью я отправился бродить по заброшенному парку развлечений»

«В этом доме когда-то жила моя мама. Ей до сих пор кажется, что там были призраки»

Нетронутый снегоход, который оставили на покинутом всеми горнолыжном курорте

Просто окна в пустом детском садике, в который уже вряд ли придут малыши

Интересно, кто раньше жил здесь и мылся в этой ванне

Только посмотрите, во что может превратиться обычная тележка из магазина. Особенно если бросить ее на морском побережье

Дом, который построила депрессия

Рискнули бы ночью подъехать к такой заправочной станции?

Полностью укомплектованный, но почему-то заброшенный книжный магазин

Старая шахта и запустение вокруг

«Я съездил в город-призрак, который появился во времена золотой лихорадки. Раньше здесь проживало 10 000 человек. А теперь пусто»

Этот дом был затоплен. А теперь вода схлынула, и он вновь оказался на поверхности

Наполовину развалившийся фермерский дом

Хочется написать: «Я же только что купил этот дом за $ 875 тысяч!» © cleuseau / Reddit

Да это ожившая сказка «Три поросенка». © ShockWaste / Reddit (Первый поросенок построил себе дом из камня, второй сделал хижину из дерева, а третий — из соломы. — Прим. AdMe.ru.)

Продовольственный магазин, заброшенный еще в 80-х. Похоже на кадр из какого-нибудь фильма про постапокалипсис

Эскалаторы, которые уходят прямиком в темноту

Жуть! Это похоже на кадр из фильма про зомби. © senor_fix / Reddit

Я четко вижу, как эскалаторы включаются. Люди недоумевают, что происходит. А затем из темноты вываливаются всякие жуткие существа. © Denadaguapa / Reddit

Интересно, как здесь умудрились сохраниться витражи

«Я обнаружил бассейн в заброшенной школе»

Старый театр, в который уже никогда не придут зрители