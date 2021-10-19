20+ фото заброшенных мест, от которых по коже дружной толпой бегут мурашки
В детские годы многих из нас было не оторвать от исследования заброшенных строек, опустевших магазинов или оставленных на произвол судьбы жилых зданий. Вот только кое-кто даже во взрослом возрасте сохраняет тягу к этим таинственным местам. И не просто там бродит, а приезжает с фотоаппаратом и нащелкивает целую кучу мрачноватых, но притягивающих внимание кадров.
Мы в AdMe.ru тоже порой не прочь пощекотать себе нервы. Именно поэтому мы во всех деталях рассмотрели эти снимки и с головой окунулись в воспоминания детства и юности.
Этот торговый центр вполне может стать площадкой для съемок фильма ужасов
- Представляю, как эти звезды вдруг начинают раскачиваться, а из одного магазина доносится шепот: «Привет». © TooMuchRL / Reddit
Так выглядит заброшенный подвал школы
В опустевшем доме еще сохранились детские игрушки
«Одной бессонной ночью я отправился бродить по заброшенному парку развлечений»
«В этом доме когда-то жила моя мама. Ей до сих пор кажется, что там были призраки»
Нетронутый снегоход, который оставили на покинутом всеми горнолыжном курорте
Просто окна в пустом детском садике, в который уже вряд ли придут малыши
Интересно, кто раньше жил здесь и мылся в этой ванне
Только посмотрите, во что может превратиться обычная тележка из магазина. Особенно если бросить ее на морском побережье
Дом, который построила депрессия
Рискнули бы ночью подъехать к такой заправочной станции?
Полностью укомплектованный, но почему-то заброшенный книжный магазин
Старая шахта и запустение вокруг
«Я съездил в город-призрак, который появился во времена золотой лихорадки. Раньше здесь проживало 10 000 человек. А теперь пусто»
Этот дом был затоплен. А теперь вода схлынула, и он вновь оказался на поверхности
Наполовину развалившийся фермерский дом
- Хочется написать: «Я же только что купил этот дом за $ 875 тысяч!» © cleuseau / Reddit
- Да это ожившая сказка «Три поросенка». © ShockWaste / Reddit (Первый поросенок построил себе дом из камня, второй сделал хижину из дерева, а третий — из соломы. — Прим. AdMe.ru.)
Продовольственный магазин, заброшенный еще в 80-х. Похоже на кадр из какого-нибудь фильма про постапокалипсис
Эскалаторы, которые уходят прямиком в темноту
- Жуть! Это похоже на кадр из фильма про зомби. © senor_fix / Reddit
- Я четко вижу, как эскалаторы включаются. Люди недоумевают, что происходит. А затем из темноты вываливаются всякие жуткие существа. © Denadaguapa / Reddit
Интересно, как здесь умудрились сохраниться витражи
«Я обнаружил бассейн в заброшенной школе»
Старый театр, в который уже никогда не придут зрители
А вас в детстве тянуло во всякие заброшенные здания? Попадали в неприятности там или всегда благополучно выбирались обратно?
Фото на превью prone2wand3r / Reddit
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