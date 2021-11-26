20+ фото из Чехии, которые не оставят равнодушным ни один уголок вашего сердца

Чехия — сердце и жемчужина Европы, которая сочетает в себе и славянскую, и европейскую культуры. Здесь около 200 замков, дворцов, музеев, романтических смотровых площадок, пещер, заповедников, возраст которых составляет около 90 млн лет. Чехи подарили миру контактные линзы, громоотвод, а также классификацию крови на 4 группы. Отсюда с легкостью можно добраться до нескольких крупных столиц других европейских государств, но, приехав в Чехию, покидать ее уже не захочется.

Мы в AdMe.ru были впечатлены тем, как культурное многообразие и красота этой страны бережно охраняются и преумножаются усилиями ее жителей.

Чешская национальная библиотека в Клементинуме

Клементинум — это комплекс зданий, на месте которого располагался основанный в XI веке иезуитский монастырь имени святого Климента, а сейчас находится Национальная библиотека Чешской Республики. Библиотека в стиле барокко была основана еще в XVIII веке, и ее интерьер с тех пор не изменился. Зал украшают потолочные фрески на тему искусства и науки, а также коллекция географических и астрономических глобусов. Здесь хранится ряд важных и уникальных произведений, имеющих мировое значение. В 2005 году Чешская национальная библиотека была удостоена премии ЮНЕСКО «Память мира».

«Я нашел металлического ксеноморфа на крыше дома в Оломоуце»

Я там учился! Там они любят ксеноморфов. На площади возле McDonald’s есть бар, в котором были установлены Хищник и Чужой в натуральную величину, сделанные из деталей двигателя. © workedSilly / Reddit

Пражские куранты

Пражские куранты, или Пражский Орлой — это средневековые астрономические часы, расположенные в Праге. Часы были впервые установлены в 1410 году, что сделало их третьими по возрасту астрономическими часами в мире и самыми старыми, которые все еще работают.

Книжная башня в Пражской городской библиотеке

На входе в Пражскую городскую библиотеку установлена инсталляция из книг под названием «Идиома». Ее автором является словацкий художник Матей Крен (Matej Kren). В боковой части башни из книг есть специальное «окно» в форме слезы, куда может заглянуть любой желающий. Главная особенность этой башни — в эффекте бесконечности при просмотре ее изнутри. Дело в том, что в основание и в потолок инсталляции «Идиома» встроены зеркала, которые и создают такой эффект. За этим кроется идея, что книги дают нам бесконечное количество знаний, но для этого нужно в них заглянуть.

В отеле Capi Hnizdo, что в переводе означает «Гнездо аистов», было бы интересно остановиться, да и селфи поделать

А вход в велнес-отель Babylon в Либерце действительно впечатляет

В Чехии можно самостоятельно разливать моющее средство из специальных «заправочных станций» прямо внутри хозяйственных магазинов

В некоторых хозяйственных магазинах Чехии можно увидеть такие «заправочные станции» для моющих средств. Каждый желающий может налить себе шампунь, гель для душа, стиральное средство и жидкость для мытья посуды в многоразовый контейнер или бутылку, которую может один раз приобрести. При входе в магазин покупатель выбирает пустую бутылку нужного продукта и сканирует ее код на станции. Также печатается этикетка со сроком годности продукта. Когда продукт израсходован, покупатель забирает пустую бутылку из дома, чтобы снова ее наполнить. А делается это для уменьшения количества пластиковых отходов.

На некоторых улицах установлено электронное табло, которое показывает уровень шума в этом районе города

Уровень шума измеряется в децибелах (дБ), то есть в этом районе он составляет чуть больше 60 дБ. Чтобы понять, насколько шумно на этой улице, для сравнения можно перечислить некоторые показатели: 40дБ — уровень шума в библиотеке, 50 дБ — в большом офисе, 60 дБ соответствует обычному разговору, а на 70–80 дБ шумит кофемолка. Так что можно сказать, что это очень тихий район.

Прага, может быть, и туристический город, но здесь также много людей, живущих своей обычной жизнью. И особенно молодые люди очень шумят по ночам, что может беспокоить жителей. © Bflmps77 / Reddit

Тонкое напоминание туристам, что там на самом деле живут люди, поэтому стоит сначала подумать, прежде чем кричать, выходя из закрывающегося бара. © Grohlog / Reddit



Пройдя сквозь эту дверь, можно попасть из Чехии в Германию

Чешско-немецкая граница проходит через середину железнодорожной станции. По одну сторону станции расположен чешский город Железна-Руда, а по другую — немецкий Байериш-Айзенштайн.

Я американец, который недавно отправился в путешествие из Берлина в Прагу и в Вену. Шокирован отсутствием какой-либо охраны на границе. Единственный признак, по которому я понял, что мы добрались из Чехии в Австрию, — это изменение языка на дорожных знаках. Это было действительно здорово. © iamnotasloth / Reddit

У часов на башне старой ратуши в Таборе 24-часовой циферблат

Теперь я понимаю, почему часы были сделаны c 12-часовым циферблатом вместо 24-часового. © Barrelicious / Reddit

Они показывают текущее время, и когда я фотографировал, было примерно 12:50. © heruka108 / Reddit

Работники дорожной службы в городке Угерске-Градиште поработали на славу

В Чехии можно случайно найти такие «камни-путешественники»

Вот как это работает: кто-то разукрашивает камень. Затем он указывает основную информацию и местный почтовый индекс на его обороте. И вот, он оставляет свое творение в безопасном и видимом месте. Тот, кто его находит, делает его снимки с обеих сторон и загружает эти фото в группу активности в Facebook вместе с почтовым индексом и приблизительным местом обнаружения. После этого они могут либо оставить его себе, либо оставить где-нибудь для следующего человека. © vtipoman / Reddit

Мой сын нашел камень, который он сделал в начальной школе в моем родном городе, годы спустя. Мы уезжали из города на несколько лет и вернулись обратно. © K3vsmiff538 / Reddit

В чешских магазинах можно купить яйца из торговых автоматов

Инструкция по парковке автомобиля для «чайников»

Этот знак в Чехии, который показывает, как нельзя парковаться. © rsk222 / Reddit

В Чехии устанавливают знаки, которые отбивают у хулиганов всякое желание справить малую нужду на улице

Кинетическая скульптура «Голова Кафки» в Праге

Кинетическая скульптура высотой 11 метров в честь писателя Франца Кафки состоит из 42 вращающихся панелей, каждая из которых индивидуально меняет свое положение. Ее автором является известный современный чешский скульптор Давид Черни.

И еще одна знаменитая работа Черни — Святой Вацлав на перевернутом коне в Праге

Гуляя по улицам Чехии, стоит смотреть не только по сторонам, но и наверх

Это тоже скульптура Черни — статуя Зигмунда Фрейда, который висит на одной руке. На удивление реалистичная скульптура перепугала не одного туриста. После ее создания она выставлялась в различных городах мира, но в итоге вернулась в Прагу.

Атомная электростанция построена на поле рядом с часовней

Скальный город Адршпах, или заповедник Адршпашско-Теплицкие скалы

Этот скальный комплекс был образован более 89 млн лет назад и был дном доисторического океана. Когда вода отступила, заморозки, проточная вода, ветер и солнце сформировали скалы из песчаника, которые сегодня стали одним из популярных туристических маршрутов. Раньше это место было непроходимым, но после лесного пожара в XIX веке скалы приобрели сегодняшний вид.

Здесь находятся коридор из тысячи скальных башен и шпилей, руины Адршпахского замка, Великий водопад высотой 16 метров, а прямо над ним — озеро, где можно совершить прогулку на лодке. Кроме того, в заповеднике обитает множество редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений. А еще здесь проходили съемки фильмов «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» и «Мушкетеры».

Чешский Хоббитон

Чешский Хоббитон — это местечко в Орлиных горах в поселке Шедивины. Его автором является Святослав Хофман, который построил несколько хоббичьих домов специально для фанатской короткометражки по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина о Средиземье.

Хофман строил не спеша, в течение 6 лет, а в качестве материалов использовал ненужные отходы и материалы. Хоббитон находится в частной собственности, но в будние дни туристам разрешается его посещение в послеобеденное время.