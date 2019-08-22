20+ доказательств того, что охота на мусор из модного тренда превращается в стиль жизни

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Мы уже писали о том, как возник #trashtag, быстро набравший популярность по всему миру. Люди убирали мусор на улице, в парках, в лесу, вылавливали из водоемов, чистили пляжи и море, а затем выкладывали фото проделанного в сеть. На фоне многочисленных программ по спасению планеты от загрязнений уборка мусора стала модным трендом.

Но всем известно, что мода быстро меняется, поэтому нам в AdMe.ru стало любопытно, не устарел ли уже и этот благородный тренд.

Парень собирает окурки на пляже под девизом «Планета не пепельница»

«Планета не пепельница».

«Моя дочь и ее подруга собрали примерно 5 литров окурков на берегу моря в Ле-Туке»

«Мы с моей девушкой использовали каяки, чтобы вытащить весь этот мусор из реки»

Удалось подсчитать количество собранных мешков?

«Купила специальный инструмент, чтобы собирать мусор на прогулках. Каждый раз я набираю 1–2 пакета»

«Убрал 12 мешков мусора у местного озера»

По чистому песку ходить не только приятно, но и безопасно

«Мои дети очистили нашу пешеходную дорожку в Онтарио, Канада»

«#trashtag не умрет, потому что Детройт не сдается!»

«В прошлом году мы с сыном начали проводить веселые конкурсы „Мусорная рыбалка“. Сегодня был наш самый большой улов! Достали из воды почти 200 кг мусора!»

Эта пара не собирается останавливаться на достигнутом и планирует продолжить борьбу за чистую планету

«Отмечали День независимости с #trashtag на озере. Не дайте ему умереть!»

«Немного прибрался в озере»

Школьники убирают местный парк в Мюнхене

«Пришлось побороться с течением, чтобы выловить этот мусор из реки»

«Сегодня мы вытащили более 120 рыбацких ловушек, 18 мешков мусора и целую гору веревок с береговой линии Новой Шотландии»

«Меня очень беспокоил мусор в канале. Купили лодку, лицензию на курсирование по каналу и провели субботу, чистя его»

«Эффективность #trashtag на пляже в Тайване»

«Уборка пляжа на Бохоле, Филиппины. 250 кг мусора собрано за час»

«Вношу свою лепту в то, чтобы научить следующее поколение оставлять за собой все в лучшем состоянии, чем они это получили. #trashtag жив для нашей семьи»

«Айви обучена находить мусор и надеется, что #trashtag никогда не закончится!»

Мы искренне рады, что все больше людей начинает ответственно и бережно относиться к окружающей среде, и надеемся, что #trashtag продолжит свое существование. А как обстоит дело с подобными акциями в местах, где живете вы?