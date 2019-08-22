20+ доказательств того, что охота на мусор из модного тренда превращается в стиль жизни
Мы уже писали о том, как возник #trashtag, быстро набравший популярность по всему миру. Люди убирали мусор на улице, в парках, в лесу, вылавливали из водоемов, чистили пляжи и море, а затем выкладывали фото проделанного в сеть. На фоне многочисленных программ по спасению планеты от загрязнений уборка мусора стала модным трендом.
Но всем известно, что мода быстро меняется, поэтому нам в AdMe.ru стало любопытно, не устарел ли уже и этот благородный тренд.
Парень собирает окурки на пляже под девизом «Планета не пепельница»
«Планета не пепельница».
«Моя дочь и ее подруга собрали примерно 5 литров окурков на берегу моря в Ле-Туке»
«Мы с моей девушкой использовали каяки, чтобы вытащить весь этот мусор из реки»
Удалось подсчитать количество собранных мешков?
«Купила специальный инструмент, чтобы собирать мусор на прогулках. Каждый раз я набираю 1–2 пакета»
«Убрал 12 мешков мусора у местного озера»
По чистому песку ходить не только приятно, но и безопасно
«Мои дети очистили нашу пешеходную дорожку в Онтарио, Канада»
«#trashtag не умрет, потому что Детройт не сдается!»
«В прошлом году мы с сыном начали проводить веселые конкурсы „Мусорная рыбалка“. Сегодня был наш самый большой улов! Достали из воды почти 200 кг мусора!»
Эта пара не собирается останавливаться на достигнутом и планирует продолжить борьбу за чистую планету
«Отмечали День независимости с #trashtag на озере. Не дайте ему умереть!»
«Немного прибрался в озере»
Школьники убирают местный парк в Мюнхене
«Пришлось побороться с течением, чтобы выловить этот мусор из реки»
«Сегодня мы вытащили более 120 рыбацких ловушек, 18 мешков мусора и целую гору веревок с береговой линии Новой Шотландии»
«Меня очень беспокоил мусор в канале. Купили лодку, лицензию на курсирование по каналу и провели субботу, чистя его»
«Эффективность #trashtag на пляже в Тайване»
«Уборка пляжа на Бохоле, Филиппины. 250 кг мусора собрано за час»
«Вношу свою лепту в то, чтобы научить следующее поколение оставлять за собой все в лучшем состоянии, чем они это получили. #trashtag жив для нашей семьи»
«Айви обучена находить мусор и надеется, что #trashtag никогда не закончится!»
Мы искренне рады, что все больше людей начинает ответственно и бережно относиться к окружающей среде, и надеемся, что #trashtag продолжит свое существование. А как обстоит дело с подобными акциями в местах, где живете вы?
Фото на превью inthemoodfortw / Twitter