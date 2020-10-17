20+ экспериментов на кухне, которые не принесли гастрономического удовольствия, но изрядно повеселили
Бесчисленное множество кастрюль и сковород пало жертвами неудачных кулинарных экспериментов. У каждого из нас случались провалы, и пересоленная еда — самый безобидный из них. Однако это не повод усомниться в своих талантах, ведь даже у Гордона Рамзи бывают плохие дни.
Мы в AdMe.ru не расстраиваемся, если готовка идет не плану, и относимся к своим кулинарным фиаско с юмором, как и авторы этих «шедевров».
Что-то пошло не так при попытке испечь домашний хлеб
«Почему мои блины всегда выглядят так, будто хотят убежать от меня?»
«Вот такие панкейки в исполнении моего мужчины ждали меня на завтрак»
- Он сделал это, чтобы ты больше никогда не просила его приготовить завтрак. © Oversteer_ / Reddit
Этот хлеб-лягушка будто смотрит прямо в глаза и умоляет: «Не ешь меня»
«Ммм... Торт из ночных кошмаров. Мне нравится!»
«Что-то не так с твоими рогаликами». — «Хм, возможно, их нужно было свернуть до того, как ставить в духовку»
«Шел 25-й день работы из дома... Кажется, пора научиться готовить блины»
«Сварить спагетти несложно», — говорили они
«С днем рождения, муж! Надеюсь, ты любишь меня, несмотря на этого праздничного монстра»
«Моя попытка приготовить шоколадные кексы. Почему они выглядят так, будто я расплескала воду и присыпала сверху шоколадом в надежде на чудо?»
Шаурмичка с лапшичкой. Почему бы и да?
«Сэндвичи с арахисовой пастой и яйцом. Одни из моих любимых!»
- Звучит отвратительно... Но не мне судить. Первый сэндвич, который я приготовил, был с виноградным желе и сыром. С тех пор я им не изменяю. © monnnstrella / Reddit
«Я только что испекла, возможно, самый худший банановый кекс в мире. Если бы у меня на заднем дворе жили козы, то даже им дать его я не рискнула бы»
Встречайте: его величество домашняя пицца!
Печенье «Кролики» не удалось...
- Не удались только кролики, а вот кошка, мышь, хомяк и летучая мышь, перенесшая операцию на открытом сердце, получились очень даже симпатичными. © TheGraceKeh / Twitter
«Обожаю дизайн сладостей. На днях вот вместо милого мишки получилась рыба-капля»
«Цветной капусты кому-нибудь?»
Когда угощение на Хэллоуин получилось под стать празднику
«Я сделал эту запеканку из пюре быстрого приготовления, замороженных котлет и овощей»
Неудачей юного мастера творческий порыв завершился
Двухмерный чизкейк
Приходилось ли вам потерпеть кулинарное фиаско?
Фото на превью kmooch289 / Reddit, Oversteer_ / Reddit