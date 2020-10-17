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20+ экспериментов на кухне, которые не принесли гастрономического удовольствия, но изрядно повеселили

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Бесчисленное множество кастрюль и сковород пало жертвами неудачных кулинарных экспериментов. У каждого из нас случались провалы, и пересоленная еда — самый безобидный из них. Однако это не повод усомниться в своих талантах, ведь даже у Гордона Рамзи бывают плохие дни.

Мы в AdMe.ru не расстраиваемся, если готовка идет не плану, и относимся к своим кулинарным фиаско с юмором, как и авторы этих «шедевров».

Что-то пошло не так при попытке испечь домашний хлеб

© favoritehello / Reddit

«Почему мои блины всегда выглядят так, будто хотят убежать от меня?»

«Вот такие панкейки в исполнении моего мужчины ждали меня на завтрак»

© kmooch289 / Reddit
  • Он сделал это, чтобы ты больше никогда не просила его приготовить завтрак. © Oversteer_ / Reddit

Этот хлеб-лягушка будто смотрит прямо в глаза и умоляет: «Не ешь меня»

© MrFiveriffs / reddit

«Ммм... Торт из ночных кошмаров. Мне нравится!»

© afffymike / Reddit, © drummerdebber / Reddit

«Что-то не так с твоими рогаликами». — «Хм, возможно, их нужно было свернуть до того, как ставить в духовку»

© ItsTanikins / Twitter

«Шел 25-й день работы из дома... Кажется, пора научиться готовить блины»

© mcnal / Twitter

«Сварить спагетти несложно», — говорили они

© apn201 / Imgur

«С днем рождения, муж! Надеюсь, ты любишь меня, несмотря на этого праздничного монстра»

© mindlessblahs / Twitter

«Моя попытка приготовить шоколадные кексы. Почему они выглядят так, будто я расплескала воду и присыпала сверху шоколадом в надежде на чудо?»

© moni_makai / Twitter

Шаурмичка с лапшичкой. Почему бы и да?

© Major-Woolley / Reddit

«Сэндвичи с арахисовой пастой и яйцом. Одни из моих любимых!»

© Myamoxomis / Reddit
  • Звучит отвратительно... Но не мне судить. Первый сэндвич, который я приготовил, был с виноградным желе и сыром. С тех пор я им не изменяю. © monnnstrella / Reddit

«Я только что испекла, возможно, самый худший банановый кекс в мире. Если бы у меня на заднем дворе жили козы, то даже им дать его я не рискнула бы»

© LibyaLiberty / Twitter

Встречайте: его величество домашняя пицца!

© Corey_Bunch / Twitter

Печенье «Кролики» не удалось...

© KetanJ0 / Twitter
  • Не удались только кролики, а вот кошка, мышь, хомяк и летучая мышь, перенесшая операцию на открытом сердце, получились очень даже симпатичными. © TheGraceKeh / Twitter

«Обожаю дизайн сладостей. На днях вот вместо милого мишки получилась рыба-капля»

© FeManganese / Reddit, © FeManganese / Reddit

«Цветной капусты кому-нибудь?»

© stnbrkn / Reddit

Когда угощение на Хэллоуин получилось под стать празднику

© ManicMeister / Reddit

«Я сделал эту запеканку из пюре быстрого приготовления, замороженных котлет и овощей»

© LosCalifloridia / Reddit

Неудачей юного мастера творческий порыв завершился

© mythical_witch / Reddit

Двухмерный чизкейк

© Trev4lyan / Reddit

Приходилось ли вам потерпеть кулинарное фиаско?

Фото на превью kmooch289 / Reddit, Oversteer_ / Reddit
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