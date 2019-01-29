20+ доказательств того, что питбули — самые грозные и беспощадные существа на планете

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Спросите у людей, что они думают о питбулях, и вы наверняка услышите кучу самых жутких историй. Если верить их авторам, эти псы ненавидят всех и каждого, нападают на все, что движется (а иногда и на что-нибудь совершенно неподвижное), и опасны даже для своих хозяев.

Но нам в AdMe.ru что-то часто в последнее время стали попадаться фотографии питбулей с котиками, попугаями и другими питомцами. И мы решили разобраться, не фотошоп ли это.

Он еще совсем маленький, но уже хочет, чтобы все видели, какие у него страшные зубы

Просто этот попугай не знает, что перед ним собака одной из самых опасных пород

Сколько ни украшай питбуля цветочками, люди все так же будут его бояться

Как же жутко клацают эти мощные челюсти...

Они наверняка уже где-нибудь напакостили, поэтому такие довольные

Говорят, хозяйку этого пса после съемки ролика никто больше не видел

Питбули хорошо умеют скрывать свою истинную сущность

С таким питомцем постоянно нужно быть начеку...

...ведь если эти челюсти на чем-нибудь сомкнутся, разъединить их будет невозможно

Это ужасно агрессивные собаки

Настоящие машины для убийств

Вот так они втираются к людям в доверие

Никогда не подпускайте этих коварных созданий к своим детям!

А если серьезно, питбули не агрессивнее собак любой другой породы

При правильном воспитании они хорошо уживаются с другими домашними питомцами

И иногда даже перенимают их привычки

Питбули умеют быть благодарными. Этот красавец не отходил от своего человека, после того как тот забрал его из приюта

«Это Атлас. Люди сторонятся его из-за грозного вида, но на самом деле все, что ему нужно, — это немного любви»

Хороших мальчиков должно быть много

Этот малыш готов зализать своего человека до смерти

Питбули нуждаются в воспитании, как и любые другие собаки

И при правильном обращении они становятся для своего человека хорошими компаньонами и настоящими друзьями