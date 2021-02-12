20 доказательств того, что не всегда нужно верить ярким и сочным картинкам на упаковках

Как правило, производители любых товаров, особенно продуктов питания, помещают на упаковку яркие красочные картинки, чтобы завлечь покупателя. На коробки и пакеты с едой вообще смотреть сложно: сразу слюнки текут, и хочется поскорее открыть и съесть. Однако в этот момент можно испытать полное разочарование: внутри оказывается совсем не то, что ожидаешь. И даже не знаешь, кого винить: хитрых маркетологов или себя за то, что повелся на рекламу.

Мы в AdMe.ru считаем, что не стоит в этих случаях негодовать. А лучше рассказать об этом другим и сделать соответствующие выводы. Кстати, в конце вы увидите пример идеального совпадения рисунка на упаковке с реальным продуктом.

1. «Купил я, значит, мороженку...»

2. «Подарок, который сестра купила моему младшему брату»

3. «Я с нетерпением ожидал, что будет полный рот шоколада»

4. «Я даже не могу описать свое разочарование»

5. Совершенно новый Базз Лайтер

6. Как можно это объяснить?

7. В этом фото — вся боль

8. Эта пицца — просто «совершенство»

9. «Я знаю, что продукты редко выглядят так же хорошо, как в рекламе. Но это вообще за гранью»

10. «Я бы тоже злился, если бы так выглядел»

11. «Я не знал, что шоколад нужно покупать отдельно»

12. Мороженое Angry Birds

13. Мало того, что картинка не та, так еще и деталей не хватает

14. Теперь понятно, почему была скидка

15. «Так я еще никогда не разочаровывался»

16. Это пюре из брокколи с лососем

17. Это должен был быть Железный Человек, а не Железный Колобок

18. «Открыла упаковку с печеньками, и это первое, что я увидела»

19. Как по-вашему, похоже?

20. В этом фруктовом коктейле не было ни одной вишенки

Бонус: а вот пример идеального соответствия