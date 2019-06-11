20+ доказательств того, что логика наших мам абсолютно неповторима

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Иногда кажется, что вместе с появлением детей наши мамы получают какое-то особенное мышление, свойственное только им и непонятное остальным. И они делают и говорят такое, что мы запоминаем на всю жизнь и хотим поделиться с другими.

AdMe.ru присоединяется к этому желанию и знакомит читателей с удивительными женщинами, которые гордо и с юмором несут звание матери.

«Моя мама побрила ноги своей собаке, чтобы та не испачкалась, когда пойдет гулять»

«Вот так мама нарисовала моего кота»

«Моя мама открыла для себя Snapchat. Я получаю такие сообщения уже несколько дней»

Диалоги с мамой бесценны в любом возрасте

«Как моя мачеха режет пиццу»

«Моя мама купила себе костюм моей собаки»

Маленькие хитрости в воспитании детей просто неизбежны

«Моя мама пропустила съемку на групповое фото, поэтому прифотошопила себя на нем»

«Делюсь ужасным почтовым ящиком моей мамы»

«Мама смотрит телевизор через все эти вещи, закрывающие экран»

«Моя мама не снимает защитную пленку с телефона. Я снял ее один раз, и она приклеила ее обратно»

«Вчера вечером я сказала маме по телефону, что заболела. Она: „Хорошо, я могу успеть на следующий рейс“. Я: „Нет-нет, это шутка!“ Сегодня...»

Подобные мысли, кажется, приходят в голову каждой матери

«Мама жаловалась, что я трачу свои деньги на ненужные вещи (я купил PS4 и телевизор), зато купила эту „лампу“ за € 3 000, потому что ее разработал известный художник»

«Мамина кошка пьет только из крана в ванной, поэтому мама подарила ей фонтан на день рождения»

«Мама выпила лишнюю дозу лекарства от кашля по рецепту и оставила записку»

«Если вы найдете меня мертвой, это НЕ самоубийство! Я просто пыталась избавиться от этого проклятого кашля и немного поспать. Люблю вас! Мама».

«Я сказал маме, что заболел, и через час она появилась у меня дома с этим. Мне 30»

«Послала маме фото цветов из парка. Ее реакция»

«Мама выгнала всех во время фотосъемки с едой, потому что ей „никто не помогает“»

«Мама злилась, потому что отец „не уделял ей внимания“, поэтому подожгла бумагу и поднесла ее к дымовой пожарной сигнализации»

«Спустился вниз, чтобы увидеть, как мама режет лук, надев очки для плавания...»

Дети всегда шалят. К счастью, у некоторых из них мамы с превосходным чувством юмора

«Сегодня мне исполнилось 28 лет. Мама настояла на том, чтобы я сфотографировалась с воздушным шариком»

«Моя мама поставила елку для паука, который сплел паутину в ее гостиной»

А ваши мамы отличились чем-то фееричным?