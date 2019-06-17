20+ добрых фото, которые расскажут о взаимоотношениях наших родителей с техникой
Айфоны, голосовые сообщения, мессенджеры, «сториз»... Все эти привычные для нас слова кажутся нашим родителям, бабушкам и дедушкам чем-то запредельно сложным. Но они мужественно продираются сквозь дебри новых технологий, чтобы быть на одной волне с нами — своими детьми и внуками. И это круто! Иногда у них получается лучше, иногда хуже, но неизменно трогательно и чуточку забавно.
Мы в AdMe.ru терпеливо помогаем старшим родственникам разобраться с гаджетами, ведь когда-то они так же учили нас держать ложку. Да и сами мы однажды столкнемся с трудностями, о которых идет речь в этой несерьезной подборке.
1. «Моя мама распечатала фото»
2. «Бабушка попросила меня починить ее компьютер, потому что „все двигается в обратном направлении“»
3. Все новости в одном СМС
4. «Мой дедуля использует зум»
5. «Моя бабушка недавно купила себе айфон. Вчера она пришла в гости. Представляю вам чехол для айфона»
6. «Так выглядит пульт моих бабушки и дедушки»
7. «Как моя бабуля подсчитывает свои расходы»
8. «Теряюсь в догадках, кто бы это мог быть»
9. «Принес шлем виртуальной реальности домой к своей девушке, и ее мама решила попробовать сыграть»
10. «Моя бабуленька сделала первую „сториз“ в фейсбуке»
11. «Моя мама сделала скриншот, чтобы потом почитать правила пользования сайтом»
12. «Бабушка жаловалась на проблемы с новой клавиатурой. Я попросил ее захватить устройство с собой, когда она придет к нам»
13. «Вот для чего на самом деле мои дедуля и бабуля приобрели гаджеты»
14. Когда купили бабушке смартфон
15. «Для тебя все что угодно, мам»
16. «Дедушка моей девушки пригласил нас к себе, чтобы подарить несколько „бесплатных компьютеров“»
17. «Мама разместила на фейсбуке пост с рекламой своих изделий. И нечаянно включила в него спящего меня»
18. Что я вижу, когда звоню бабушке и дедушке по скайпу
19. «Мой дедушка смотрел видео с YouTube по телевизору, но не смог понять, как выйти в полноэкранный режим. Тогда он просто закрыл ненужные части экрана»
20. «Моя бабушка надела защиту экрана для айфона на свой Samsung. Да еще и вверх ногами»
21. «Моему 97-летнему дедушке, который пользуется фейсбуком, понравилось наше с ним фото. Поэтому он просто распечатал всю страницу и повесил дома»
22. Когда переписываешься с бабулей
23. «Моя бабушка попросила отнести тонометр в мастерскую. При входе туда увидел это»
А как ваши родители, бабушки и дедушки ладят с техникой?
Фото на превью lskerlkse / reddit