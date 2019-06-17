20+ добрых фото, которые расскажут о взаимоотношениях наших родителей с техникой

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Айфоны, голосовые сообщения, мессенджеры, «сториз»... Все эти привычные для нас слова кажутся нашим родителям, бабушкам и дедушкам чем-то запредельно сложным. Но они мужественно продираются сквозь дебри новых технологий, чтобы быть на одной волне с нами — своими детьми и внуками. И это круто! Иногда у них получается лучше, иногда хуже, но неизменно трогательно и чуточку забавно.

Мы в AdMe.ru терпеливо помогаем старшим родственникам разобраться с гаджетами, ведь когда-то они так же учили нас держать ложку. Да и сами мы однажды столкнемся с трудностями, о которых идет речь в этой несерьезной подборке.

1. «Моя мама распечатала фото»

2. «Бабушка попросила меня починить ее компьютер, потому что „все двигается в обратном направлении“»

3. Все новости в одном СМС

4. «Мой дедуля использует зум»

5. «Моя бабушка недавно купила себе айфон. Вчера она пришла в гости. Представляю вам чехол для айфона»

6. «Так выглядит пульт моих бабушки и дедушки»

7. «Как моя бабуля подсчитывает свои расходы»

8. «Теряюсь в догадках, кто бы это мог быть»

9. «Принес шлем виртуальной реальности домой к своей девушке, и ее мама решила попробовать сыграть»

10. «Моя бабуленька сделала первую „сториз“ в фейсбуке»

11. «Моя мама сделала скриншот, чтобы потом почитать правила пользования сайтом»

12. «Бабушка жаловалась на проблемы с новой клавиатурой. Я попросил ее захватить устройство с собой, когда она придет к нам»

13. «Вот для чего на самом деле мои дедуля и бабуля приобрели гаджеты»

14. Когда купили бабушке смартфон

15. «Для тебя все что угодно, мам»

16. «Дедушка моей девушки пригласил нас к себе, чтобы подарить несколько „бесплатных компьютеров“»

17. «Мама разместила на фейсбуке пост с рекламой своих изделий. И нечаянно включила в него спящего меня»

18. Что я вижу, когда звоню бабушке и дедушке по скайпу

19. «Мой дедушка смотрел видео с YouTube по телевизору, но не смог понять, как выйти в полноэкранный режим. Тогда он просто закрыл ненужные части экрана»

20. «Моя бабушка надела защиту экрана для айфона на свой Samsung. Да еще и вверх ногами»

21. «Моему 97-летнему дедушке, который пользуется фейсбуком, понравилось наше с ним фото. Поэтому он просто распечатал всю страницу и повесил дома»

22. Когда переписываешься с бабулей

23. «Моя бабушка попросила отнести тонометр в мастерскую. При входе туда увидел это»

А как ваши родители, бабушки и дедушки ладят с техникой?