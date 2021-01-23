20+ девушек, которые рискнули сменить прическу и ни капли об этом не пожалели

Есть такие женщины, которые годами, с самого детства, ходят с одной и той же стрижкой. Одни бояться убирать челку, другие никак не решатся отрезать свои длинные волосы. И ведь вполне возможно, что новые прически добавят этим девушкам шарма и очарования. Кое-кто решается на изменение имиджа и потом сожалеет, что не сделал этого раньше.

Героини нашего поста рискнули поменять прическу и теперь вне себя от счастья. И они показали пользователям сети свои фото «до и после». Мы в AdMe.ru думаем, что после просмотра этой статьи и наши читательницы решатся на смену образа.

«Сама отрезала 53 см своих волос! Мои кудри теперь выглядят совершенно иначе, а еще я чувствую себя на 2 кг легче»

«Слева — июль 2019 года, справа — сентябрь 2020-го. Это мои натуральные волосы»

«Я хотела постричься так хотя бы раз в жизни»

«Сделала пикси и очень счастлива!»

«Мои волосы теперь короче, темнее, и у меня есть несколько прядей челки»

«Несколько месяцев задумывалась о челке и наконец решилась. Фото до и после»

«Я боялась, что новая прическа сделает мое лицо более пухлым и круглым. Рада, что это не так»

«Мне жутко надоели мои натуральные волосы, и я кое-что с ними сделала!»

«У меня были длинные волосы всю жизнь, так что это очень необходимое изменение»

«Наконец набралась смелости и сделала короткую стрижку»

«Удивительно, как другая прическа и цвет волос могут заставить чувствовать себя другим человеком»

«Наконец-то отрезала мои поврежденные кончики»

«Стилист сделала это за одно посещение. До и после»

«Наконец-то покрасилась в красный, мне очень нравится»

«Отрезала свои волосы и ни разу еще не пожалела»

«Снова стала брюнеткой»

«Обожаю новую длину своих волос»

«Мои волосы были слишком длинными»

«Наконец-то мне сделали пикси. Я в восторге»

«От поврежденных и ослабленных волос (я очень хотела светлые локоны) до упругих, здоровых кудрей натурального цвета. Между этими фото примерно 4 года»

«Была натуральной блондинкой, стала клубничной»

«Полтора года преобразования моих волос»

«Решила стать блондинистее. Что думаете?»

«Вчера постриглась... Никогда мне еще не было так хорошо»