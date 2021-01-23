20+ девушек, которые рискнули сменить прическу и ни капли об этом не пожалели
Есть такие женщины, которые годами, с самого детства, ходят с одной и той же стрижкой. Одни бояться убирать челку, другие никак не решатся отрезать свои длинные волосы. И ведь вполне возможно, что новые прически добавят этим девушкам шарма и очарования. Кое-кто решается на изменение имиджа и потом сожалеет, что не сделал этого раньше.
Героини нашего поста рискнули поменять прическу и теперь вне себя от счастья. И они показали пользователям сети свои фото «до и после». Мы в AdMe.ru думаем, что после просмотра этой статьи и наши читательницы решатся на смену образа.
«Сама отрезала 53 см своих волос! Мои кудри теперь выглядят совершенно иначе, а еще я чувствую себя на 2 кг легче»
«Слева — июль 2019 года, справа — сентябрь 2020-го. Это мои натуральные волосы»
«Я хотела постричься так хотя бы раз в жизни»
«Сделала пикси и очень счастлива!»
«Мои волосы теперь короче, темнее, и у меня есть несколько прядей челки»
«Несколько месяцев задумывалась о челке и наконец решилась. Фото до и после»
«Я боялась, что новая прическа сделает мое лицо более пухлым и круглым. Рада, что это не так»
«Мне жутко надоели мои натуральные волосы, и я кое-что с ними сделала!»
«У меня были длинные волосы всю жизнь, так что это очень необходимое изменение»
«Наконец набралась смелости и сделала короткую стрижку»
«Удивительно, как другая прическа и цвет волос могут заставить чувствовать себя другим человеком»
«Наконец-то отрезала мои поврежденные кончики»
«Стилист сделала это за одно посещение. До и после»
«Наконец-то покрасилась в красный, мне очень нравится»
«Отрезала свои волосы и ни разу еще не пожалела»
«Снова стала брюнеткой»
«Обожаю новую длину своих волос»
«Мои волосы были слишком длинными»
«Наконец-то мне сделали пикси. Я в восторге»
«От поврежденных и ослабленных волос (я очень хотела светлые локоны) до упругих, здоровых кудрей натурального цвета. Между этими фото примерно 4 года»
«Была натуральной блондинкой, стала клубничной»
«Полтора года преобразования моих волос»
«Решила стать блондинистее. Что думаете?»
«Вчера постриглась... Никогда мне еще не было так хорошо»
А вы когда-нибудь кардинально меняли прическу? Понравился ли вам ваш новый образ, или вернулись к прежнему?