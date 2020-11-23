20 человек, которые знают, что выращивание цветов — настоящее приключение (А иногда и бесплатный цирк)

Одни любят заводить дома собак и кошек, а другие без ума от всего, что зеленеет и пускает корни. И между прочим, поклонников комнатных растений не так уж и мало. Многие из этих людей способны заполонить буйно растущими питомцами весь дом или спустить последние деньги на очередной экземпляр своей «коллекции».

Мы в AdMe.ru даже не представляли, как легко можно превратить квартиру в настоящий сад. И не поверите, для увлеченных цветоводов существует даже специальный гаджет: его вы найдете в бонусе к этой статье.

Цветок 2 года рос в одном горшке. Начали пересаживать, а там тако-о-ое

«Я в третий раз освобождаю листья монстеры из нее же самой»

Косточка авокадо раскололась, и появился росток. Посмотрите, как он вымахал всего за 3 дня

«Моему саженцу лимона-альбиноса не повезло»

«Одна из моих венериных мухоловок съела другую»

Только посмотрите, как вымахал этот папоротник

Вот бы в каждом доме был такой уютный уголок

Не поверите, но это цветок кактуса

Наша самая большая монстера

«Моя мама принесла эту штуку из своего магазина. В результате получилась отличная теплица»

«Кажется, я сплю в тропическом лесу»

Кому нужны шторы, когда есть растения

«Мне удалось оживить денежное дерево, которое загибалось в комнате отдыха у нас на работе»

Когда удалось по дешевке купить сциндапсус пятнистый, а муж и кот почему-то не в восторге

«Мой кот в ярости из-за того, что растения занимают „его“ подоконник. Ха! Он не знает, что скоро тут совсем не останется места»

«Ура! Мы вернули к жизни алоэ. У него даже появились детки»

Наконец-то начали отрастать «волосы»

«Моя королева драмы: до полива и 24 часа спустя. И ведь забыли про нее всего на 1 день»

Франкенкактус

«Он так вымахал на свежем воздухе, что теперь я не знаю, как затащить его в дом на зимовку»

Бонус: гаджет для любителей растений. Чем больше шагов вы сделаете, тем выше вырастут цветы на экране