20 человек, которые знают, что выращивание цветов — настоящее приключение (А иногда и бесплатный цирк)
Одни любят заводить дома собак и кошек, а другие без ума от всего, что зеленеет и пускает корни. И между прочим, поклонников комнатных растений не так уж и мало. Многие из этих людей способны заполонить буйно растущими питомцами весь дом или спустить последние деньги на очередной экземпляр своей «коллекции».
Мы в AdMe.ru даже не представляли, как легко можно превратить квартиру в настоящий сад. И не поверите, для увлеченных цветоводов существует даже специальный гаджет: его вы найдете в бонусе к этой статье.
Цветок 2 года рос в одном горшке. Начали пересаживать, а там тако-о-ое
«Я в третий раз освобождаю листья монстеры из нее же самой»
Косточка авокадо раскололась, и появился росток. Посмотрите, как он вымахал всего за 3 дня
«Моему саженцу лимона-альбиноса не повезло»
«Одна из моих венериных мухоловок съела другую»
Только посмотрите, как вымахал этот папоротник
Вот бы в каждом доме был такой уютный уголок
Не поверите, но это цветок кактуса
Наша самая большая монстера
«Моя мама принесла эту штуку из своего магазина. В результате получилась отличная теплица»
«Кажется, я сплю в тропическом лесу»
Кому нужны шторы, когда есть растения
«Мне удалось оживить денежное дерево, которое загибалось в комнате отдыха у нас на работе»
Когда удалось по дешевке купить сциндапсус пятнистый, а муж и кот почему-то не в восторге
«Мой кот в ярости из-за того, что растения занимают „его“ подоконник. Ха! Он не знает, что скоро тут совсем не останется места»
«Ура! Мы вернули к жизни алоэ. У него даже появились детки»
Наконец-то начали отрастать «волосы»
«Моя королева драмы: до полива и 24 часа спустя. И ведь забыли про нее всего на 1 день»
Франкенкактус
«Он так вымахал на свежем воздухе, что теперь я не знаю, как затащить его в дом на зимовку»
Бонус: гаджет для любителей растений. Чем больше шагов вы сделаете, тем выше вырастут цветы на экране
А у вас есть «зеленые питомцы» или в доме засыхают даже кактусы?
Фото на превью mon_opoly / reddit