AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ фото от заядлых грибников, после которых хочется воскликнуть: «Чего только не найдешь в лесу!»

11--
118

Наверняка вам знакома ситуация, когда идешь в лес на обычную прогулку, а в итоге зависаешь на весь день — слишком уж много грибов в этом году уродилось. Одни из них потенциально вкусные и полезные, а другие хоть и не годятся в пищу, но зато с полным правом входят в категорию природных шедевров.

Конечно, не все мы в AdMe.ru любители тихой охоты. Но многие находки из этой подборки не оставили нас равнодушными. Взять хотя бы гигантский дождевик или загадочный ведьмин круг.

«Жена забыла букет для фотосессии, поэтому мы импровизировали, а потом еще и поужинали»

© noelrojo / reddit

Вот это да! Грибное ухо!

© Earthchildpentwyn4 / reddit

Нашли в лесу зеленую палку? Скорее всего, внутри нее находится грибница, нити которой и придают дереву такой цвет

© my_chaud / reddit

«Мама! Кто-то погрыз мой гриб»

© jimgosailin / reddit

«Мне кажется, это разные стадии одного и того же гриба. Они росли рядом»

© pyxiestix / reddit

«Я просто пошел погулять в лес, а в итоге целый день собирал грибы»

© ThePartyWagon / reddit

«После долгих часов безостановочных поисков мне удалось привезти домой приличный грибной улов»

© Skeeter_boi- / reddit

«Я, мой жених и наша „крошка“. Нашли ее утром у реки»

© heronobrien / reddit

Ничего особенного. Просто гриб, который вырос на грибе

© aboutmars / reddit

«Мне всегда нравились редкие моменты, когда солнце идеально подсвечивает необычные грибы»

© jbnc2020 / reddit

«Нашел „яичницу“! Теперь мне просто нужно найти „бекон“, и завтрак готов»

© aintitquaint / reddit

За хорошим грибом и на дерево залезешь

© HummusFingies / reddit

То ли гриб, то ли пицца

© tcs06 / reddit

Фотосессии с осенними листьями — для слабаков. То ли дело кадры с грибами

© aublang / reddit

Настоящая грибная деревня

© emby82 / reddit

Охота на лисички в этом году удалась

© shesawolf / reddit

«Самый большой гриб, который я когда-либо видел (ключи для масштаба)»

© badbadger323 / reddit

Из этого гиганта можно сварить грибной суп для целой армии едоков

© Browndog888 / reddit

Вот так выглядит ведьмин круг. Рискнете войти?

© moosievibes / reddit

Ведьмиными называют круги, образованные грибами. Раньше считалось, что в этих местах ночью водили хороводы лесные духи или проходили колдовские шабаши.

Этот гриб вырос в Ирландии. Похож на перевернутую чашечку из фарфора

© DGolden / reddit

«Моя самая маленькая грибная находка. Кажется, тихая охота действительно обострила мое зрение»

© futileu / reddit

«Я приготовила гриб-дождевик под пармезаном. Так вкусно!»

© Bigmorningduece / reddit

А вы любите собирать и есть грибы? Что приключалось с вами во время прогулок по лесу?

Фото на превью my_chaud / reddit
11--
118