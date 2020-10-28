20+ фото от заядлых грибников, после которых хочется воскликнуть: «Чего только не найдешь в лесу!»

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Наверняка вам знакома ситуация, когда идешь в лес на обычную прогулку, а в итоге зависаешь на весь день — слишком уж много грибов в этом году уродилось. Одни из них потенциально вкусные и полезные, а другие хоть и не годятся в пищу, но зато с полным правом входят в категорию природных шедевров.

Конечно, не все мы в AdMe.ru любители тихой охоты. Но многие находки из этой подборки не оставили нас равнодушными. Взять хотя бы гигантский дождевик или загадочный ведьмин круг.

«Жена забыла букет для фотосессии, поэтому мы импровизировали, а потом еще и поужинали»

Вот это да! Грибное ухо!

Нашли в лесу зеленую палку? Скорее всего, внутри нее находится грибница, нити которой и придают дереву такой цвет

«Мама! Кто-то погрыз мой гриб»

«Мне кажется, это разные стадии одного и того же гриба. Они росли рядом»

«Я просто пошел погулять в лес, а в итоге целый день собирал грибы»

«После долгих часов безостановочных поисков мне удалось привезти домой приличный грибной улов»

«Я, мой жених и наша „крошка“. Нашли ее утром у реки»

Ничего особенного. Просто гриб, который вырос на грибе

«Мне всегда нравились редкие моменты, когда солнце идеально подсвечивает необычные грибы»

«Нашел „яичницу“! Теперь мне просто нужно найти „бекон“, и завтрак готов»

За хорошим грибом и на дерево залезешь

То ли гриб, то ли пицца

Фотосессии с осенними листьями — для слабаков. То ли дело кадры с грибами

Настоящая грибная деревня

Охота на лисички в этом году удалась

«Самый большой гриб, который я когда-либо видел (ключи для масштаба)»

Из этого гиганта можно сварить грибной суп для целой армии едоков

Вот так выглядит ведьмин круг. Рискнете войти?

Ведьмиными называют круги, образованные грибами. Раньше считалось, что в этих местах ночью водили хороводы лесные духи или проходили колдовские шабаши.

Этот гриб вырос в Ирландии. Похож на перевернутую чашечку из фарфора

«Моя самая маленькая грибная находка. Кажется, тихая охота действительно обострила мое зрение»

«Я приготовила гриб-дождевик под пармезаном. Так вкусно!»