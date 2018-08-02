20+ привычек людей, из-за которых всем нам грозит нервный тик

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вас тоже бесит, когда официант забирает у вас тарелку, хотя вы еще едите, или кто-то закрывает своими волосами половину сиденья перед вами? А люди, которые оставляют еду в непродуктовых отделах супермаркетов, ложки — в мисках с салатами, пирожные с кремом — прямо в продуктовых корзинках, вообще, наверное, специально издеваются!

Из новой подборки от AdMe.ru с 24 фотографиями про странные привычки людей вы поймете, что не одиноки в том, что вас так сильно бесит.

Что за монстр решил зайти в McDonald’s?

«Вы когда-нибудь говорили „А ну его!“ и ели гамбургер прямо с упаковкой?»

Если вы делаете так, когда впереди сидят люди, то вы настоящий засранец

«Официант подошел и забрал мою тарелку, хотя я все еще ел»

Когда кто-то заставляет одну розетку отдуваться за несколько сразу

«Моя девушка жалуется, что я покупаю себе одинаковые туфли. Но в то же время сама...»

С человеком, который проектировал этот дом, лучше не связываться

Она заняла 2 места и не использует ни одно из них

Он, наверное, долго готовил эту речь

Не игнорируйте чувства занавесок!

Он занял сразу 4 парковочных места

Просто интересно, чем вдохновился тот, кто делал этот пол?

Бесит, когда кто-то в самолете так делает, особенно если сиденья расположены очень плотно

Как жить с людьми, которые оставляют ложку в салатах вот так?

«Так мой сосед использовал фольгу для запекания всю последнюю неделю»

«Жена купила защитное стекло не того размера, но ее это совсем не смущает»

Хорошо, что пассажир за ее сиденьем решил почитать, вместо того чтобы смотреть фильм

«Хотелось бы серьезно поговорить с поваром по поводу моего бургера»

«Заметила, что ни зеркало, ни лампы над ним не расположены по центру (в сравнении с краном). Тот, кто это сделал, просто ненавидит перфекционистов»

Вас тоже бесят люди, которые вскрывают упаковки в совсем уж неочевидных местах?

«Кто-то на работе объел все верхушки кексов»

«Кто сделал это???»

Кажется, в ком-то проснулись кошачьи инстинкты

О чем думают люди, которые оставляют еду в непродуктовых отделах? Особенно такую...

«Мама обожает картошку фри, но никогда не ест краешки»

Когда наконец нашел свободную тележку, а в ней сюрприз от предыдущего покупателя

А какие, на первый взгляд невинные, привычки окружающих бесят вас?