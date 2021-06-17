20+ человек решились приготовить блюда по бабушкиным рецептам, и результат превзошел все ожидания

С развитием интернета у нас появился доступ к самым разным рецептам со всего мира. В нашем распоряжении всевозможные пособия, блоги, колоритные фотоподборки, от просмотра которых так и текут слюнки. Но во всем этом разнообразии мы забываем, что за идеями для кулинарных изысков далеко ходить не надо, ведь записи наших предков — неисчерпаемый кладезь знаний в этой области.

Мы в AdMe.ru успели несколько раз сбегать на кухню перекусить, пока рассматривали кулинарные творения пользователей, созданные по старым семейным рецептам. Эти снимки, полные теплоты (и, скажем честно, немалого числа калорий), разбудят аппетит даже в тех, кто только что наелся до отвала.

«Я наконец научилась готовить бисквит из пахты по старинному южному рецепту папы»

«Сегодня испекла рулет с грецкими орехами по маминому рецепту. А когда достала, поняла, что помимо рулета в духовке все это время была карточка с рецептом»

«Нашла кулинарную книгу прабабушки 1947 года и решила испечь торт. А все потому, что к рецепту она приписала 2 слова: „Очень хороший“»

«Классический рецепт моей бабушки — пирог с заварным кремом»

«Фирменный бабушкин торт „Барашек“»

Хлеб из арахисового масла времен Великой депрессии

«Бисквит „Виктория“ по рецепту моей бабушки. Он с вареньем из черной смородины, которое оказалось под рукой»

«Спасибо, бабуля, за эти кусочки полуденного солнца на моей тарелке»

Десерт с арахисовым маслом по рецепту 1977 года

«Увлеклась старыми семейными блюдами. Это армянский пирог с абрикосовым джемом»

«Мой первый чизкейк, приготовленный по старому рецепту The Cheesecake Company примерно 1976 года»

«Конфеты из пахты с жареным фундуком, сделанные по записям моей прабабушки. Ее не стало задолго до того, как я занялась выпечкой и начала учиться по ее книгам»

«Идеальная китайская брокколи с устричным соусом по рецепту моего отца»

«Нашла среди маминых рецептов. Сначала отнеслась скептически, но вышло на удивление вкусно»

Рулет с корицей по рецепту одной старушки

«Это сделано по кулинарной книге бабушки моего мужа. Готовлю этот пирог на каждый день рождения»

«Попробовала приготовить армянский пирог. Мой парень объявил его пирогом года, хотя сейчас только апрель»

«Я принял кулинарный челлендж. Моим первым блюдом стал месопотамский пирог с курицей»

«Моя жена приготовила морковное печенье, прямо как когда-то моя мама»

«Сметанный чизкейк по рецепту бабушки моего мужа»

«Пирожные „Вупи Пай“, приготовленные так, как бабушка учила маму»