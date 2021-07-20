20+ человек, у которых есть маленький секрет: они знают, как превратить скучный балкон в произведение искусства

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Есть люди, которые могут из ничего сделать конфетку, вдохнуть новую жизнь в старые ненужные вещи и создать уют там, где, казалось бы, это вряд ли возможно. Балконы, даже самые маленькие, в их умелых руках превращаются в места силы, перезагрузки и, конечно же, гордости.

Мы в AdMe.ru обожаем такие преображения, поэтому делимся подборкой наиболее ярких примеров.

«Это называется „навести порядок на балконе“»

«У меня есть два любимых места в доме: это круглое кресло и диван, который едва видно на фото. Там же установлено теплое освещение для комфортного чтения»

«Вот здесь после долгого рабочего дня мы обычно устраиваем посиделки на закате»

«Вигвам для кошек выглядит чертовски уютно!»

«Это балкон квартиры, где живут два парня. Этажом ниже живут две девушки. Полюбуйтесь!»

«Когда идет дождь, мы телевизор накрываем. Плюс ко всему спасают бамбуковые жалюзи и выдвижной навес. Так вода не попадает на балкон»

«На балконе у меня и офис, и сад. Все растения, кроме петуний, выращены моими руками. И собака тоже»

Даже в городе можно создать свой волшебный уголок для отдыха и перезагрузки

«Моя подруга живет в квартире в Санта-Монике. Это ее балкон»

«Столик и стулья я купила на рынке несколько лет назад. Они были белого цвета, со сколами в нескольких местах. Поверхность я максимально очистила и покрасила в голубой»

Балкон готов к наступлению лета

Теперь балкон выглядит не так безжизненно

«Мой „задний двор“ — это балкон площадью 4,5 кв. м»

«Последние штрихи внесены. Балкон готов!»

Бог мой, моей жене это точно понравится! Добавить бы еще растений и место для наших кошек. © kojimin / Reddit

«Лето прошло не зря: балкон обустроили»

«Весенний вечер в Миннесоте и мое дзен-место»

«Вот как выглядит теперь наш балкон»

«Глядя на все балконы, которые я когда-либо спроектировала, поняла одну вещь: освещение играет огромную роль»

«Моя благоверная решила застелить пол балкона искусственной травой. Я сначала скептически отнесся к этой затее. В результате влюбился по уши в этот вид»

«Наш балкон и цветы, которые мама просто обожает»

«Моя зона отдыха»

«Кресло-„яйцо“ — моя лучшая покупка в этом году. Обычно такая модель стоит недешево, но есть за что»

«Здесь хорошо даже зимой. На улице все в снегу, включая деревья напротив, а ты внутри, с чашечкой горячего напитка в руках»

«У кого-то каждый поход в супермаркет заканчивается покупкой кактуса. Иногда сразу нескольких. Вот во что в итоге превращается балкон»