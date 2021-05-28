20+ человек похвастались маленькими победами, и их эмоции так чисты, что невольно начинаешь улыбаться

Каждый день в нашей жизни случается что-нибудь хорошее, но не всегда мы пользуемся возможностью рассказать об этом даже близким. А зря: исследование показало, что, когда мы делимся своим положительным опытом и эмоциями с другими людьми, это улучшает наше самочувствие и вызывает прилив энергии. Все мы слышали выражение «разделить радость», но на самом-то деле в такие моменты радость только приумножается.

Мы в AdMe.ru убедились, что чужие позитивные эмоции можно перенять в два счета. А помогли нам в этом герои нашей подборки. Одни хвастаются своими маленькими победами, других распирает от гордости за близких, а третьи воплощают в жизнь детскую мечту.

1. «Моя жена не спала до 3 часов утра, готовя на день рождения дочери торт и кексики в виде мороженого»

2. «Я сделал для своей сестры и ее семьи шахматную доску с изюминкой»

3. «С самого детства я мечтала о собственной маленькой библиотеке. Сегодня я наконец-то ее закончила»

4. «Никогда еще я не был так рад: собрал свой урожай имбиря»

5. «Я продал свою первую картину, написанную маслом. Так рад этому!»

6. «Моей собаке в ветеринарной клинике выдали сертификат за храбрость»

7. «Ребят, хорошая новость. Я нашла лекарство от депрессии — вот эта миска»

8. «Я соорудил передвижное патио для своих котов, чтобы они могли отдыхать вместе со мной на заднем дворе. На все про все ушел один день»

9. «Я приготовил фокаччу»

10. «Я сделал свою первую в жизни скрипку!»

11. «Сегодня первый день рождения моей дочери. Денег у меня было мало, но я не могла не испечь хотя бы этот маленький тортик. Очень горжусь собой!»

12. «Я смастерила эту фигурку из папье-маше для своего лучшего друга»

13. «Несколько человек покрутили пальцем у виска, когда я сказала им, что надену на выпускной шапочку с Губкой Бобом. Но это, пожалуй, мое лучшее творение за всю жизнь»

14. «Я переделала ванную комнату. Это обошлось мне всего в $ 150»

15. «Моя 14-летняя дочь сделала это на уроке труда. Меня просто распирает от гордости»

16. «Первая попытка вырезать из дерева человечков Lego. Моей собаке тоже есть чем похвастаться»

17. «Я сделала сумочку как у Balenciaga, используя кожу от старого кресла. Потратила на все $ 6»

18. «В прошлом году я посадил куст черники, а сегодня собрал первый урожай»

19. «Бабуля связала шапочку для собаки»

20. «Не люблю хвастаться, но смотрите, какой я сделала торт!»

21. «Чувствовал себя паршиво, поэтому пошел в свою мастерскую и соорудил этого крабика»

22. «Я связала себе крючком свадебное платье»