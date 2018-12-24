20+ человек, которые знают о безысходности все, и даже немного больше
Если жена ушла делать покупки и «быстренько посмотрю и вернусь» растянулось на 2 часа, то остается только смиренно ждать. Если не можешь впихнуть в свою миниатюрную машину елку или остался без ноутбука из-за кота, кажется, что весь мир против тебя. У каждого случаются ситуации, когда хочется воскликнуть: «Да что ж такое!» — но лучше запастись попкорном и воспринимать происходящее как новый жизненный квест.
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В ожидании чуда
Недосягаемый и такой желанный перекус
Когда жена сказала без елки не возвращаться
Пришел смотреть игру, но впереди зрелище поинтереснее. Да, он пытался есть вилкой хот-дог
Когда все мысли уже написаны на воздушном шарике
«Кот только что укусил угол моего MacBook»
Когда хочется стабильности в отношениях, но есть основания для сомнений
Утренний квест: найти и откопать, желательно свою
Когда заказал доставку на дом и сразу же об этом пожалел
Когда Белоснежка предложила улыбнуться на камеру, но ты уже взрослая девочка и тебе чужды все эти нежности
Он уронил телефон в реку, полную аллигаторов
Не только у носков нет пары. И что с этим всем теперь делать?
«Только что установил новый телевизор моему клиенту»
Когда купил джинсы онлайн, а они пришли с антикражкой
Окей, гугл, как пользоваться Tide Pods?
«Единственный способ попасть в столовую, не выходя на улицу, — через этот переход»
Вы тоже сочувствуете автору фото?
Когда хотел сэкономить на порошке для посудомоечной машины и залил туда что-то вроде Fairy
До полного разочарования осталось 3, 2, 1...
Шнурок казался отличной идеей, чтобы не потерять ключи, но привычка захлопывать дверь сыграла злую шутку
Драматичный день в жизни меломана
На дорогах всегда найдется тот, кто не выключает дальний свет
Бонус: «Ну открой окошко, будь человеком!»
С кем из героев статьи вы не согласились бы поменяться местами ни за какие деньги?
Фото на превью 702Austin / twitter