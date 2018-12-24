20+ человек, которые знают о безысходности все, и даже немного больше

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Если жена ушла делать покупки и «быстренько посмотрю и вернусь» растянулось на 2 часа, то остается только смиренно ждать. Если не можешь впихнуть в свою миниатюрную машину елку или остался без ноутбука из-за кота, кажется, что весь мир против тебя. У каждого случаются ситуации, когда хочется воскликнуть: «Да что ж такое!» — но лучше запастись попкорном и воспринимать происходящее как новый жизненный квест.

AdMe.ru желает вам сохранять оптимизм даже в те моменты, когда хочется плюнуть на все и опустить руки. А бонус в конце статьи в этом поможет.

В ожидании чуда

Недосягаемый и такой желанный перекус

Когда жена сказала без елки не возвращаться

Пришел смотреть игру, но впереди зрелище поинтереснее. Да, он пытался есть вилкой хот-дог

Когда все мысли уже написаны на воздушном шарике

«Кот только что укусил угол моего MacBook»

Когда хочется стабильности в отношениях, но есть основания для сомнений

Утренний квест: найти и откопать, желательно свою

Когда заказал доставку на дом и сразу же об этом пожалел

Когда Белоснежка предложила улыбнуться на камеру, но ты уже взрослая девочка и тебе чужды все эти нежности

Он уронил телефон в реку, полную аллигаторов

Не только у носков нет пары. И что с этим всем теперь делать?

«Только что установил новый телевизор моему клиенту»

Когда купил джинсы онлайн, а они пришли с антикражкой

Окей, гугл, как пользоваться Tide Pods?

«Единственный способ попасть в столовую, не выходя на улицу, — через этот переход»

Вы тоже сочувствуете автору фото?

Когда хотел сэкономить на порошке для посудомоечной машины и залил туда что-то вроде Fairy

До полного разочарования осталось 3, 2, 1...

Шнурок казался отличной идеей, чтобы не потерять ключи, но привычка захлопывать дверь сыграла злую шутку

Драматичный день в жизни меломана

На дорогах всегда найдется тот, кто не выключает дальний свет

Бонус: «Ну открой окошко, будь человеком!»

С кем из героев статьи вы не согласились бы поменяться местами ни за какие деньги?