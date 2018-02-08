20 примеров изобретательности, граничащей с абсурдом

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Кроме высшего образования, в жизни надо иметь хотя бы среднюю сообразительность» — с таким утверждением спорить сложно. Но эти люди пошли гораздо дальше среднего уровня: они настоящие гуру находчивости и изобретательности. Похоже, остается только посмотреть и позавидовать.

AdMe.ru собрал людей, которые вывели находчивость и смекалку на новый уровень.

1. Мексиканский ресторан раньше был китайским. Вместо того чтобы закрасить или перерисовать картину, работники просто подрисовали пандам сомбреро

2. «Сестренка сделала игрушечный камин»

3. Починил

4. Когда под рукой нет линейки

5. Когда жена просит приготовить ужин, а ты так себе повар, зато с фантазией

6. Администрация университета нашла решение, чтобы калькуляторы не крали

7. Э — экономия

8. В кабинете айтишников

9. Когда нет денег на ремонт

10. Когда ты за рулем, но очень хочется семечек

11. Просто мужчина выгуливает собаку

12. «Просто разглядываю рюкзак»

13. Когда места немного, но реклама очень нужна

14. Слегка не вместилось? Вообще не проблема

15. Лайфхак, как избежать платы за перевес багажа в аэропорту

16. Кот любит гулять. Но на улице холодно. Он нашел решение: просто просит хозяев открыть дверь и сидит так, глядя на улицу

17. В темное время суток иногда прокатывает

18. Когда папа идет за покупками

19. «Мне надо было распилить большое дерево, а пес никак не хотел уходить на безопасное расстояние. Нашел решение»

20. «Когда надо надолго занять ребенка, предлагаю ему поиграть в „Почту России“»

А вы отличаетесь изобретательностью? Расскажите в комментариях.