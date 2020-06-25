AdMe

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот

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Все мы привыкли к тому, что наши заказы, будь то покупка в интернете или обед в кафе, частенько выполняются с ошибками. И, пожалуй, в большинстве случаев ни к чему хорошему это не приводит. Но порой неожиданные изменения в заказах и посылках нас сильно радуют.

Мы в AdMe.ru любим хорошие сюрпризы и уверены, что герои этой подборки теперь тоже их обожают.

«Заказала устриц, и вот что я нашла в одной из них — жемчужину»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© Kate_Clapp / twitter

«Урвал плоскогубцы на eBay, и моя посылка оказалась буквально залеплена старинными марками. Некоторым из них более 60 лет»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© thisisinput / reddit

«Мой новый столярный нож пришел с упаковкой пластырей»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© notedrive / reddit

«Новый холодильник пришел вместе с памяткой о том, какие звуки он издает и что они означают»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© Aussie_bro / reddit

«Обнаружила в пакете вяленой говядины зубочистку»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© airnlight_timenspace / reddit

«В упаковке жевательной резинки, которую я купил в Японии, лежали бумажки для заворачивания использованной жвачки, чтобы легче было выбрасывать»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© unknown author / imgur

«На лимон надели сеточку, чтобы, когда выжимаешь его в еду, косточки оставались внутри»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© kzulch / reddit

«В моем заказе из Японии была небольшая рубашка-оригами, которую кто-то сделал для меня»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© bitqh / reddit

«Обнаружил в коробке пакет чипсов в качестве воздушной подушки»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© Nepoxx/ reddit

«Я заказал картонную коробку за $ 5, а получил новенький iPhone X»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© dotpan / reddit

«Это рукописное письмо пришло по почте от продавца с Amazon вместе с посылкой»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© Jmkos / reddit

«Спасибо за заказ. Вы знакомы с японским оригами? Это журавль, я шлю его вам в подарок. Ведь вы наш друг. В следующий раз будет другая фигурка. Искренне ваш, магазин Tomodachi (друг), Япония».

«Вкусняшки для собак, которые я заказал, поставляются со специальной клипсой. Лакомство нужно прицепить на телефон, чтобы сделать с собакой селфи»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© bjexSALT / reddit

«Набор для шитья, который я купила, был укомплектован вот такой крошечной рубашкой из поролона»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© shallama / reddit

«Я попросил парня, принимающего мой заказ: „Столько огненного соуса, сколько вы можете дать, не потеряв работу“. Оказывается, это ровно 243 пакета. Обещаю больше не просить соус»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© superman2706 / reddit

«Я выписал игрушку для своей кошки... Думаю, что эта компания пытается подсадить ее на кошачью мяту»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© fakemath / reddit

«Спасибо за заказ. Пожалуйста, примите от нас в подарок этот бесплатный образец кошачьей мяты, от которой котики просто без ума. Осторожно, это может повлиять на поведение питомца».

«Новая стиральная машина пришла с пакетиком порошка, это замечательно»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© big_rickbo / reddit

«Перевернул упаковку с кофе, а там инструкция, как завязывать галстук»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© dinosaur_copilot / reddit

«Выдали в обувном специальную коробку с ручкой, чтобы не надо было укладывать ее в отдельный пакет»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© notloh / reddit

«Упаковка, в которую были завернуты лакомства для моей собаки, сама в форме маленьких косточек»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© Ragiv13 / reddit

«Учебник приехал ко мне вместе с баночкой „Ред Булла“»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© Chowter321 / reddit

«Вот что кладут в цехе, где я работаю, в коробки с деталями вместо наполнителя. Курьеры нас обожают»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© Drivingface / reddit

«Мой коктейль принесли вместе с резиновой уточкой»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© AchieveTheChange / reddit

«К этой гигантской шоколадке прилагался молоточек, чтобы ее было легче разламывать»

20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот
© flairness / reddit

А какие сюрпризы вы обнаруживали в своих заказах? Смогут они переплюнуть то, что вы только что увидели?

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