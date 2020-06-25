20+ человек, которые сделали обычный заказ и внезапно сорвали джекпот

Все мы привыкли к тому, что наши заказы, будь то покупка в интернете или обед в кафе, частенько выполняются с ошибками. И, пожалуй, в большинстве случаев ни к чему хорошему это не приводит. Но порой неожиданные изменения в заказах и посылках нас сильно радуют.

Мы в AdMe.ru любим хорошие сюрпризы и уверены, что герои этой подборки теперь тоже их обожают.

«Заказала устриц, и вот что я нашла в одной из них — жемчужину»

«Урвал плоскогубцы на eBay, и моя посылка оказалась буквально залеплена старинными марками. Некоторым из них более 60 лет»

«Мой новый столярный нож пришел с упаковкой пластырей»

«Новый холодильник пришел вместе с памяткой о том, какие звуки он издает и что они означают»

«Обнаружила в пакете вяленой говядины зубочистку»

«В упаковке жевательной резинки, которую я купил в Японии, лежали бумажки для заворачивания использованной жвачки, чтобы легче было выбрасывать»

«На лимон надели сеточку, чтобы, когда выжимаешь его в еду, косточки оставались внутри»

«В моем заказе из Японии была небольшая рубашка-оригами, которую кто-то сделал для меня»

«Обнаружил в коробке пакет чипсов в качестве воздушной подушки»

«Я заказал картонную коробку за $ 5, а получил новенький iPhone X»

«Это рукописное письмо пришло по почте от продавца с Amazon вместе с посылкой»

«Спасибо за заказ. Вы знакомы с японским оригами? Это журавль, я шлю его вам в подарок. Ведь вы наш друг. В следующий раз будет другая фигурка. Искренне ваш, магазин Tomodachi (друг), Япония».

«Вкусняшки для собак, которые я заказал, поставляются со специальной клипсой. Лакомство нужно прицепить на телефон, чтобы сделать с собакой селфи»

«Набор для шитья, который я купила, был укомплектован вот такой крошечной рубашкой из поролона»

«Я попросил парня, принимающего мой заказ: „Столько огненного соуса, сколько вы можете дать, не потеряв работу“. Оказывается, это ровно 243 пакета. Обещаю больше не просить соус»

«Я выписал игрушку для своей кошки... Думаю, что эта компания пытается подсадить ее на кошачью мяту»

«Спасибо за заказ. Пожалуйста, примите от нас в подарок этот бесплатный образец кошачьей мяты, от которой котики просто без ума. Осторожно, это может повлиять на поведение питомца».

«Новая стиральная машина пришла с пакетиком порошка, это замечательно»

«Перевернул упаковку с кофе, а там инструкция, как завязывать галстук»

«Выдали в обувном специальную коробку с ручкой, чтобы не надо было укладывать ее в отдельный пакет»

«Упаковка, в которую были завернуты лакомства для моей собаки, сама в форме маленьких косточек»

«Учебник приехал ко мне вместе с баночкой „Ред Булла“»

«Вот что кладут в цехе, где я работаю, в коробки с деталями вместо наполнителя. Курьеры нас обожают»

«Мой коктейль принесли вместе с резиновой уточкой»

«К этой гигантской шоколадке прилагался молоточек, чтобы ее было легче разламывать»