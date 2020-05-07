20+ человек, чья семейная жизнь держится на взаимном чувстве юмора

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Доказано, что люди, вступившие в брак, живут дольше холостых. А если ко всем передрягам и конфликтам в семье относиться со здоровым юмором, то можно добавить себе и своему партнеру еще несколько лет жизни.

Мы в AdMe.ru любим людей, которые умеют посмеяться при любом раскладе. Как эти смельчаки, для которых семейная жизнь — вечный повод для шуток.

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А вы часто сердитесь на своего партнера? Или вы умеете все перевести в шутку?