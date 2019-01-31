20+ человек, которые бегут кросс против системы

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В каждом из нас живет маленький бунтарь, который шепчет: «Ну давай, учуди что-нибудь, тебе же слишком скучно живется!» Например, вам приходило в голову налить кока-колу в банку из-под пепси просто ради шутки? Или выгуливать собаку в коляске, а ребенка — на поводке?

AdMe.ru доказывает: есть люди, которым этот самый бунтарь подает поистине неповторимые идеи. А они не стесняются их воплощать.

Порция безумия в Сеуле. Тот, кто наполнял эти контейнеры, явно проигнорировал простые инструкции

Сделать фото знака, который запрещает делать фото, — вот это высший уровень бунтарства

И как после такого верить людям?

«Танцуй так, будто никто не смотрит».

«Ну и кто меня остановит?»

«Опасно. Никаких селфи в этой зоне».

Интересно, это можно считать актом вандализма?

«Я снял дверь с петель, потому что мой 11-летний ребенок постоянно ею хлопал. Вот его ответ»

«Моя девушка сказала, иметь кошку „не по-мужски“. Я отправил ей это»

Настоящему гению не нужно ничего лишнего: ни доски, ни соперника

Правильно, зачем соглашаться на меньшее? Бери от жизни все!

Бургеры из McDonald’s на званом обеде у президента США

Кажется, он хотел довести перфекционистов до белого каления. Ну как, получилось?

«Я помню, мои родители говорили: „Не смей делать снеговика в морозилке! Будешь такое делать, когда появится своя!“ Угадайте, у кого в морозилке теперь живет маленький снеговик?»

Кто сказал, что переноски только для котов?

Вот бы каждый экзамен так проходил

Ирония наших дней

Не следуйте за толпой. Идите против нее!

Максимум компактности, минимум телодвижений

«Мой коллега — монстр, который пишет вот так»

Совершенно незаметное автомобильное украшение

Тем временем где-то в России

«Зашел в туалет в поликлинике: замок на двери сломан, но есть же рюкзак...»

«Моя 2-летняя дочь положила наггетсы в машинку для жевательной резинки»

...И все, что вы там увидите, может быть использовано против вас

А какие из этих безумств вдохновили вашего внутреннего бунтаря?