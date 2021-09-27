19 заботливых людей, которые все силы бросили на то, чтобы другим было хорошо

Часто можно услышать мнение, что люди в наше время совсем очерствели и перестали заботиться о ближних. Но если посмотреть вокруг, то можно убедиться в обратном: вот кто-то на заправке подсказал, как отключить рекламу в терминале оплаты, а вот сотрудники кинотеатра поделились, есть ли в фильме послетитровая сцена.

Мы в AdMe.ru считаем, что в заботе главное — сам факт ее проявления, пусть даже это и простые коврики на скамейке зимой.

«Водитель такси позаботился, чтобы мне досталось достаточно прохладного воздуха из кондиционера»

На рубашке этого парня из техобслуживания есть указатель

«Пожалуйста, воспользуйтесь другой дверью».

«Вот так стригут траву в моем городе — не дают ей лететь в припаркованные машины. Вроде мелочь, а приятна такая забота»

Эта скамейка побуждает людей завязать разговор

«Скамейка „Рад поболтать“.

Садитесь здесь, если вы не возражаете, чтобы кто-нибудь остановился рядом и поздоровался».

На заправке кто-то подписал, какая кнопка отключает показ рекламы

Забота по-сибирски

Кто-то отдал свою куртку памятнику бездомному

«В центре неотложной помощи моего города есть зарядные устройства для телефонов»

«В прачечной моего общежития есть стенд, на котором расшифрованы символы с инструкций по уходу за вещами»

«В кабинете моего стоматолога к потолку прикреплена картина, чтобы пациенты могли расслабиться в процессе лечения»

«Парень, который стрижет траву у моего дома, оставил небольшой участок с цветами для пчел»

Кто-то заполнил трещину в асфальте витражным портретом котика

Информация о наличии послетитровых сцен в фильмах в одном из кинотеатров

«Вчера моя сестра-математик помогла мне развесить картины»

«Расчеты были нужны, чтобы разместить картины на равном расстоянии друг от друга».

«Кассир прикрепила ручку для упаковки туалетной бумаги, которую я купил»

«Пока нас не было в городе, отец присматривал за собаками. Попросил его еще и закончить ремонт в подвале. Вот его ответ»

«Простите, сделал все, что смог. Папа. 15 августа 2021 г.».

Кто-то разбил банкомат, а один заботливый клиент приклеил на него пластырь

«Остановился, чтобы убрать этого малыша с велосипедной дорожки, а он забрался на мою кроссовку»

«Оставил машину с открытым люком, и пошел дождь. Вот как ее спасли рабочие»