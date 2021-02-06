19 твитов, в которых столько теплоты, что ими можно греться холодными ночами

Если вы думаете, что только голливудские киношники могут преподнести историю так, что зрители по всему миру будут пускать слезу, а уже через мгновение заливаться детским смехом, вы ошибаетесь. Есть такие таланты, которые могут сделать с вами то же самое при помощи всего 140 символов. И то, что их твиты рассказывают о реальных событиях, придает происходящему еще больше эмоциональности.