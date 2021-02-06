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19 твитов, в которых столько теплоты, что ими можно греться холодными ночами

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Если вы думаете, что только голливудские киношники могут преподнести историю так, что зрители по всему миру будут пускать слезу, а уже через мгновение заливаться детским смехом, вы ошибаетесь. Есть такие таланты, которые могут сделать с вами то же самое при помощи всего 140 символов. И то, что их твиты рассказывают о реальных событиях, придает происходящему еще больше эмоциональности.

Мы в AdMe.ru не смогли остаться равнодушными к светлым историям этих 19 пользователей твиттера. Нам кажется, что и у вас это не получится.

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А с вами в последнее время случалось что-нибудь такое, что заставило вас поверить в человечество больше прежнего?

Фото на превью Madison30821244 / Twitter
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