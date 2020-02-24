19 твитов о повседневных проблемах, авторы которых знают толк в иронии

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Когда жизнь подкидывает вам очередную проблему, можно погрузиться в себя или бросить на ее решение все силы. А можно просто написать твит и повеселить других. Именно так поступают люди, которые считают, что лучшее оружие против всех проблем — это юмор.