19 наглядных ответов на вопрос «Что будет, если...»

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Несколько месяцев назад мы дали ответы на некоторые любопытные вопросы. К примеру, что будет с песком, если в него ударит молния, или во что превратится пицца, если готовить ее в духовке целых 8 часов. Кажется, настала пора снова пополнить багаж своих знаний в самых разных областях.

Из этого поста вы вместе с AdMe.ru узнаете, что станет с деньгами, если положить их в микроволновку для дезинфекции, и во что превратится рис, если оставить его в рисоварке на неделю.

Вот что стало с кожаными изделиями в магазине, который закрыли на 53 дня (случай произошел в Малайзии, где высокая влажность)

Это тоже Малайзия: кинотеатры полностью в плесени

Вот что будет с деньгами, если попробовать их продезинфицировать в микроволновке

Вот во что за 2 года превратится дешевая щетка для мытья посуды (на фото справа). Слева — качественная щетка, которой пользовались 15 лет

Вот что произойдет с картофельными ростками за 3 недели, если их не обламывать

Вот какой станет матовая поверхность (в данном случае ручка), если на нее наклеить прозрачный скотч. С матовым стеклом тоже работает

Вот что будет с ковриком из овчины, если его вычесать

Вот что может произойти с защитным стеклом, если постоянно сидеть в телефоне и всегда скроллить экран большим пальцем правой руки

Через поляризационные линзы виден протертый участок на защитном стекле телефона.

Этот ключ был вставлен в замок, который никто не трогал более 20 лет

Вот что будет с полностью прозрачным стеклянным черепом, если он 7 лет пролежит на подоконнике

Вот что стало с газировкой (2 бутылки в центре), которая несколько недель стояла в витрине магазина под ярким солнцем

Вот что произойдет с дорогой, если она окажется в зоне затопления после проливных дождей

Вот что станет с травой, если на нее на некоторое время положить стеклянную дверь

Вот как преобразится диван, если почистить его машинкой для удаления катышков

Вот что стало со столбом, на который в течение десятилетий крепили листовки

Вот что произойдет с деревянной дверью, если в течение 30 лет она будет биться о дверной колокольчик

Вот каким станет дерево, если будет расти вплотную к забору из сетки-рабицы

Вот какой след останется на стекле, если в окно по случайности врежется птица