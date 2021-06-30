19 мужчин, которые сумели сделать из своего жилья эффектную конфетку
Не только при помощи ремонта можно изменить квартиру или дом до неузнаваемости. Герои этой статьи доказывают, что за каждым жильем стоит своя история, ведь создать «мужскую берлогу», в которую хочется возвращаться и которая идеально подходит именно вам, не так-то просто.
Мы в AdMe.ru верим, что дом должен быть отражением личности своего владельца. И мужчины из нашей статьи постарались воплотить эту концепцию в жизнь — кто-то во всем доме, а кто-то в определенной комнате или в гараже. А в конце вас ждет бонус, который доказывает, что в начале изменений и перестановок бывает очень непросто.
«Моя небольшая студия в Москве»
«Превратил голую бетонную коробку в гараж, о котором всегда мечтал»
«Жена согласилась на то, чтобы я сделал себе „мужскую берлогу“ в нашем новом доме. Только полюбуйтесь!»
«Моя игровая комната»
«Закончил оформлять свой домашний офис»
«С чего все начиналось и как это выглядит сейчас»
«Установил аквариум своими руками!»
«День 1-й vs день 275-й»
«Чуть изменил эту комнату. В ней я провожу буквально 90 % своего времени»
«Недавно развелся и купил дом, хотя прожил в квартирах всю жизнь. Неимоверно горжусь своей гостиной!»
«Пока отказался от покупки дома. Завтра перееду в церковь, которую переделали под жилье»
«Купил дом. Всегда мечтал иметь классную гостиную, в которой можно смотреть фильмы»
«Наконец-то я стал хозяином дома после проживания в маленькой 1-комнатной квартире»
«Осталось 6 месяцев до того, как моя „мужская берлога“ сменит текущее местоположение и будет включать в себя еще и женщину и кота»
«Воплотил в жизнь несколько советов от пользователей интернета»
«Недавно развелся и понемногу возвращаю дому свою атмосферу. Тут я работаю, играю, ем, читаю — мое убежище, которым я горжусь»
«Прошло 3 недели после развода. Я живу один впервые с 19 лет! Что же купить, чтобы стены не казались такими пустыми?»
«Совершил решительный шаг и покрасил свою крошечную спальню. И теперь нисколько не жалею об этом, ведь белый цвет заставлял меня чувствовать себя в заточении»
Иногда гараж становится полноценной жилой комнатой
Бонус: «Жена уехала от меня во вторник. Осталось не так много мебели, но надо же с чего-то начинать!»
Покажете ваш самый любимый уголок в квартире?
Фото на превью GarlicSuccessful924 / Reddit
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