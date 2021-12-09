19 доказательств того, что глупят все, но у некоторых это получается шедеврально

Никто не застрахован от проделок собственного мозга. Порою он так сильно устает, что мы, как какая-то компьютерная программа, начинаем выдавать ошибки и «подвисать». Часто это выливается в курьезные ситуации, и, осознав свой промах, люди просто решают включить режим «самоирония».

Мы в AdMe.ru, как и любой человек, тоже совершаем ошибки. И искренне сочувствуем героям нашей подборки, которые так феерично просчитались.

Захожу в подъезд, иду к лифту. В руках у меня коробка. За мной идет пара, видимо, парень с девушкой. Заходим в лифт, я первый и они за мной. Парень видит, что у меня в руках коробка, и спрашивает, какой этаж. Мне на 8-й, а им на 14-й. В итоге на 8-м они выходят, а я нажимаю кнопку «Закрыть двери» и еду дальше. Слышу, девушка начинает ржать. Остановка, 14-й этаж, я выхожу, вижу — дверь не моя, и я понимаю. Они вышли меня выпустить, а я лифт угнал. © vladimir72406 / Pikabu

У меня отчество Александровна, у мужа Александрович. Ну мы как-то не особо обращали внимание на такое совпадение, пока один наш знакомый на полном серьезе не сказал: «Интересно, почему после свадьбы женщины берут не только фамилию, а и отчество мужа?»

На мое недоумение и доходчивое объяснение, что отчество дается по отцу раз и навсегда, ответил: «А зачем тогда ты отчество поменяла после свадьбы?» © Bash.im

На мое недоумение и доходчивое объяснение, что отчество дается по отцу раз и навсегда, ответил: «А зачем тогда ты отчество поменяла после свадьбы?» © Bash.im Гуляли вечером с подругой, решила я заскочить в супермаркет. Двери там автоматические, я подхожу, а они не открываются. Думаю, что ж такое, начинаю их двигать руками, мужик, проходящий мимо, видя мои попытки, спокойно говорит: «Двадцать два, ноль, ноль». Я мысленно подумала: «Странно, пароли уже начали ставить» — и начала орать в эти двери: «22, 0, 0», прислонившись лицом к стеклу. Блин, а мужик просто имел в виду, что магазин работает до 10 вечера. © Подслушано / Ideer

Я однояйцевый близнец, и на протяжении всей моей жизни мне задавали разные совершенно нелепые вопросы по этому поводу. Но, пожалуй, самым глупым был вопрос одной девушки: «Вы когда-нибудь путаете себя друг с другом?» Я ответил: «Ты спрашиваешь меня, думаю ли я иногда, что я мой брат?» Она ответила: «Да». Нет. Не думаю. © Rottenox / Reddit

«Вчера борщ доедал, добавил специи, а вот с уксусом вышел перебор. И вот мой уставший после рабочего дня мозг мне советует — соды добавь. В общем, газированный кислый борщ.

Был голодным, признаюсь, добавил еще сметаны и доел».

Нам с другом нужно было проехать одну станцию в метро. Мы спустились, зашли в вагон и уткнулись в телефоны. Спустя 3–4 минуты услышали: «Осторожно, двери закрываются», я подорвался со словами «Это же уже наша», мы выбегаем, двери закрываются, и поезд уезжает. Спустя 5 секунд до нас доходит, что поезд все это время стоял. И мне до сих пор интересно, как там лежал от хохота весь вагон. © DIMANz777 / Pikabu

Сегодня у нас с женой пятилетие свадьбы. Сижу на работе, заходит коллега, очень, кстати, серьезный дядька, и объявляет: «Николай, у меня сегодня 17-летие свадьбы». Поразившись такому совпадению, мы немного это обсудили, после чего вернулись к работе.

Заходит начальник, по лицу видно, что сейчас за что-нибудь будет отчитывать нас. И тут коллега радостно: «Дмитрий Алексеевич, а у нас с Николаем сегодня годовщина свадьбы!»

Начальник вздрогнул, запнулся на полуслове, выдавил «Поздравляю», и скрылся за дверью. © Bash.im

Заходит начальник, по лицу видно, что сейчас за что-нибудь будет отчитывать нас. И тут коллега радостно: «Дмитрий Алексеевич, а у нас с Николаем сегодня годовщина свадьбы!» Начальник вздрогнул, запнулся на полуслове, выдавил «Поздравляю», и скрылся за дверью. © Bash.im Мой муж, когда был подростком, часто смотрел сериал «Секретные материалы» по телевизору, интернета тогда не было. Первые несколько серий выключал на вступлении, потому что оно начиналось со слов «Истина где-то рядом». Он думал, что так называется серия. И каждый раз: «Да, блин! Опять эта серия? Я вообще посмотрю сериал?» © Подслушано / Ideer

Я была хостес вместе с девушкой в ресторане, и пока ждали клиентов, смотрели рекламу нового фильма по телевизору. В конце было написано «Ожидайте в ближайшем от вас кинотеатре», на что она повернулась ко мне с расширенными глазами и искренне спросила: «Откуда они знают, где я живу?» © wontwasteme / Reddit

«Потребовались мне штамповочные клейма. Заказал, привезли. Смотрю, а там цифры от нуля до восьми. Думаю, а где же девятка. Вроде бы думал, что я не тупой. Но не все так просто. Мальчик Леша, 44 годика».

Однажды, дико опаздывая на самолет, выбегаю из гостиницы, дождь, напротив крузер. Думаю, ничего себе, как таксисты много зарабатывать стали. Прыгаю в эту машину, копаюсь в сумке, не едем, смотрю на водителя, он реально в шоке, я спрашиваю: «Это ж вы — такси?» До сих пор помню его глаза и возмущенный вопль: «Это что, похоже на такси?!» © Bash.im

Часто пользуюсь доставкой, всегда оплачиваю онлайн, чтобы сразу забрать заказ и распрощаться с курьером. Ждала посылку, звонок в дверь, а я на телефоне по работе. Вижу в глазок мужика с пакетом, открываю дверь, беру пакет, показывая на телефон, и запираюсь. Курьер звонит опять, лицо недовольное, говорит: «Девушка, вы ничего не хотите мне отдать?» Я шикаю, что не могу оторваться от телефона, бросаю «Все оплачено», а он такой, на весь этаж: «Рыбу мою отдай, я ее продаю!» Коллега ржал долго. © Подслушано / Ideer

Это был мой первый опыт работы в розничной торговле. Времена года менялись, поэтому мы выставили на продажу много рубашек, от которых нужно было избавиться, и сделали на них скидку 50 %. Я работала на кассе, подходит женщина:

— Почему так дорого?

— Простите?

— Это должно стоить всего $ 10, а не $ 20. Вот же у вас написано.

— На этой вывеске написано, что на все рубашки скидка 50 %.

— Да, тогда почему эта за полную цену.

— Это шляпа. © AstaticDynamic / Reddit

— Почему так дорого? — Простите? — Это должно стоить всего $ 10, а не $ 20. Вот же у вас написано. — На этой вывеске написано, что на все рубашки скидка 50 %. — Да, тогда почему эта за полную цену. — Это шляпа. © AstaticDynamic / Reddit Я наблюдал, как мужчина пытается открыть запертую входную дверь моего магазина, в то время как ярко-красная табличка «Закрыто» находилась буквально в нескольких сантиметрах от его лица. Он продолжал смотреть на дверь и пытаться ее открыть, как будто она просто заела. © Eddiebaby7 / Reddit

«Приехала я как-то к маме в гости, а у нее 2 новые красивые декоративные подушки в разную полосочку на диване лежат. Да так здорово между собой сочетаются. Захотела и себе такие. Позже мама спрашивает, мол, купила ли себе такие же. А я говорю, что не нашла — были подушки только с горизонтальными полосками, а с вертикальными не было! Она просто подошла к дивану и развернула одну из подушек на 90 градусов. И тут до меня дошло».

У подруги не было монет для торгового автомата, но был доллар. Она сложила доллар и вставила его в щель для монет, а потом не понимала, почему не получила свой товар. © YeahIprobablydidit / Reddit

Я помогал коллеге с фильмом для его дипломной работы. Моей задачей было анимировать солнечное затмение, поскольку мы не могли снять его по-настоящему. Я сделал это, используя кадры из реальной жизни, чтобы оно выглядело реалистично. Когда я ему показал, он спросил, почему луна черная и без деталей.

Я спросил его, видел ли он когда-нибудь солнечное затмение, и он ответил: «Да, конечно, но я хочу, чтобы это выглядело сюрреалистично, потому что это Луна перед солнцем, это не похоже на обычное солнечное затмение». В этот момент стало ясно, что что-то не так, и, задав еще несколько уточняющих вопросов, я выяснил, что он понятия не имеет, что большой объект, проходящий перед солнцем во время солнечного затмения, на самом деле является Луной. Я спросил его об этом, и он извинился за то, что «не силен в астрологии». © My_New_Philosophy / Reddit

Я спросил его, видел ли он когда-нибудь солнечное затмение, и он ответил: «Да, конечно, но я хочу, чтобы это выглядело сюрреалистично, потому что это Луна перед солнцем, это не похоже на обычное солнечное затмение». В этот момент стало ясно, что что-то не так, и, задав еще несколько уточняющих вопросов, я выяснил, что он понятия не имеет, что большой объект, проходящий перед солнцем во время солнечного затмения, на самом деле является Луной. Я спросил его об этом, и он извинился за то, что «не силен в астрологии». © My_New_Philosophy / Reddit Бывшая соседка по квартире расторгла контракт на газ и электричество, потому что это было слишком дорого. Она удивлялась, почему у нас больше нет ни электричества, ни газа. Она думала, что мы платим 90 евро в месяц за круглосуточную горячую линию в случае проблем. © saoirse_eli / Reddit

Купил себе прошлой осенью ботинки из нубука. Ношу не нарадуюсь: тепло, удобно, и главное, что грязь на них не держится. Вечером придешь с грязными ботинками, а утром они чистые. Но мои иллюзии относительно грязеотталкивающих свойств обуви развеялись, когда я увидел жену, которая чистила мои ботинки заодно со своими. Люблю свою жену: она же пару недель ботинки чистила и ни слова мне не сказала, а я затупил не по-детски. © PolAnd1962 / Pikabu