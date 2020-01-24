19 детей, чья непосредственность выплескивается через край

9 3 10 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как только человек становится родителем, покой ему только снится. Несмотря на то что дети доставляют немало беспокойства, они же являются и источником безудержного веселья. Малыши естественны и раскрепощены, поэтому их реакция на мир и креативный подход ко всему не оставляет взрослых равнодушными. Папы и мамы героев нашей статьи по счастливой случайности успели схватить камеру и запечатлеть планку младенца, больничное привидение и сладкий сон в магазинной тележке.

AdMe.ru желает всем родителям, чтобы детские курьезы всегда были безобидными и вызывали только смех. Как те, что мы откопали в сети.

1. «Моя жена постоянно делает планку в разных местах в доме. Прихожу домой и нахожу сына в таком положении»

2. «С тех пор как моя племянница посмотрела „Историю игрушек“, она кричит: „Я ухожу!“ — и потом вот так заглядывает в комнату»

3. «Дочка уснула в тележке супермаркета»

4. «Играли с сыном в прятки»

5. «Она просто ненавидит утро»

6. «Моя племянница обнаружила кошачью дверцу»

7. Себя не полюбишь — никто не полюбит

8. «Пока я спала, дочка с подругой сшили рог единорога для кота»

9. «Дочь непременно хотела быть на этом фото. Мы не предупредили ее, что будем целоваться»

10. Нашла выход из положения

11. Ты не ты, когда голоден

12. «Взял племянницу в магазин костюмов»

13. «Кажется, у моего сына экзистенциальный кризис»

14. «Момент, когда я сказал дочке, что кит сейчас закроет свою пасть»

15. Так чаще всего выглядит помощь, о которой не просили

16. Прошлая жизнь была куда веселее

17. «Я просто хотел мило поужинать со своим ребенком»

18. «Мой 3-летний ребенок считает, что этот знак запрещает бросаться мячами в уток»

19. «Дочка решила нарядиться привидением в больнице. Не лучшее решение»

А какие веселые шалости устраивают ваши дети?