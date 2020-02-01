19 человек рассказали, в какие истории они постоянно влипают из-за своей внешности

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Гены, фитнес, хорошая косметика, «беби-фейс» или пресловутые 2 л воды в день — секрет молодости у каждого свой. Пока над одними людьми время как будто не властно, другие даже в юности могут выглядеть очень взросло. И с теми, и с другими регулярно случаются курьезы.

Мы в AdMe.ru выяснили, с какими сложностями сталкиваются те люди, чей возраст почти невозможно определить, не заглянув в свидетельство о рождении. Впрочем, несоответствие внешности и возраста — проблема не только обычных людей, но и звезд. Поэтому мы включили в статью небольшой бонус.

1. «У моей жены в магазинах спрашивают паспорт, а на улице к ней вечно пристают молодые парни»

2. «Мой рост — 182 см. Живу в Италии, где почти все ниже меня. Как-то хотел попасть в музей по детскому билету, но контролер потребовала паспорт. Мне 14»

3. «В этом году моя дочка пошла в первый класс. На линейке завуч попросила меня принести стулья и взять в помощники своего „одноклассника“. Мне почти 30 лет»

4. «Каждый раз, когда я иду в кафе поесть, меня там спрашивают: „Принести вам детское меню?“ А мне, между прочим, 19 лет»

5. «Когда забывала паспорт, то в колледж пускали, только если я говорила, что там учится мой старший брат (мой рост — всего 152 см). Мне 22 года»

6. «Ко мне часто подходят мужчины, чтобы познакомиться. Приходится говорить им: „Эй, я гожусь тебе в мамы или даже в бабушки!“ Мне 60»

7. «Пошли с бородатым (это важно) другом на выставку собак. Он погладил чужого пса. Я тоже захотела. Хозяин выдал: „Песик, ты не против, если мамочка тоже тебя погладит?“ Мамочка! Мне всего 30!»

8. «Мне дают 12 лет, если я не накрашена, и 28, если накрашена. Зато можно покупать детские билеты на всякие мероприятия. И мне 19, кстати»

9. «Люди думают, что мне около 30 лет. На днях кто-то даже умудрился принять меня за мужа моей мамы. А мне вообще-то всего 16»

10. «Звонок в дверь, за дверью незнакомка: „Твои родители дома?“ Я: „Э, я одна“. Она: „Ой, извините. Вы тут работаете?“ Я: „Вообще-то я преподаватель“. Мне 26»

11. «Мне 32 года. На днях одна жена моего пациента обняла меня и сказала: „Вы такая юная девочка! Но такая умная! Спасибо, что помогли моему мужу“. Воспринимаю это как комплимент»

12. «Когда-то давно увидела, что мама в документе указала год рождения 1952. Решила, что ошибка. Ей же не могло быть 60! Я-то думала, что ей 40. Ошиблась»

13. «Когда люди видят меня, они думают, что мне 12. Когда они слышат меня, то думают, что я парень лет 20 (у меня низкий голос). На самом деле я девушка. 18 лет»

14. «На вечеринке ко мне подошел парень. Спросил возраст. Я ему говорю: „А угадай!“ Предположил, что 26. У меня случился припадок смеха. Мне было 16»

15. «Работала в детском отделе библиотеки. Пришла мама с дочкой лет 9–10. Я подошла. Женщина спросила: „О, вы ровесницы, да?“ Когда я сказала, что мне 16, она страшно удивилась и долго спорила со мной»

16. «Муж на 8 лет моложе меня. Мы часто ходили в один и тот же магазин и поняли, что владельцы считают нас мамой и сыном. Понимаю, что гладко выбритый супруг может выглядеть юнцом, но я-то не настолько старая!»

17. «Мне 24 года, ребенку — почти 3. При покупке алкоголя для мужа неоднократно просили паспорт, когда была не накрашена. А мою маму всегда принимают не за бабушку, а за маму моей дочери»

18. «Столкнулась на улице с родной тетей, и она решила, что я — это моя мама. Тетя была трезвой и зрение у нее хорошее. Мне тогда было 13, а маме — 48»

19. «Левое фото сделано несколько лет назад, на нем я совсем не накрашена. Справа — более новое. Сына за брата принимают, мужа — за отца (он крупный мужчина)»

Бонус: а вам известен возраст Жойена Рида из "Игры престолов" и Одиннадцать из сериала "Очень странные дела"?