18 фото, доказывающих, что мы можем быть чьими-то двойниками, сами о том не подозревая

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Конечно, трудно ожидать, что мы ни на кого не похожи, учитывая, сколько человек живет (и жило) на нашей планете. Однако, когда мы находим точное сходство с кем-то другим, это всегда вызывает шквал эмоций, да и, честно, говоря, заставляет задуматься о чем-то мистическом. Ну, а в бонусе для вас есть кое-что улыбательное — чтобы поднять настроение.

Мы в AdMe.ru всерьез захотели поискать и своих неродных близнецов, но, может, вам повезло и вы нашли уже сходство с кем-нибудь из знаменитостей или мультипликационных персонажей?

Современный Печкин

Невероятное совпадение

100 %-ное сходство

«Моя дочь как будто сошла с картины»

«Я просто собираюсь оставить это здесь»

А кто сказал, что двойники бывают только у людей?

«Ваше выражение лица, когда вы — один в один персонаж из мультфильма»

Как с нее рисовали

«Мне говорят, что я могу косплеить Гвен из нового мультфильма „Человек-паук“»

«Мой друг похож на Вектора из мультфильма „Гадкий я“, но не признает этого»

Даже ракурс похож

«Мой муж Кен нашел мини пластиковую версию себя»

«Найти своего двойника в художественном музее. Выполнено»

Радость из «Головоломки», ты ли это?

Неожиданный косплей

«Ну, теперь мы знаем, какие костюмы наденем на Хеллоуин»

Эрика Ван Хельсинг в реальности

«Я выгляжу как Деб из мультфильма „Дикая семейка Торнберри“»

Бонус: даже сами животные имеют милых мультипликационных двойников

Скидывайте нам свои фото, и мы, возможно, соберем еще одну статью.