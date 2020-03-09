18 фото, доказывающих, что мы можем быть чьими-то двойниками, сами о том не подозревая
Конечно, трудно ожидать, что мы ни на кого не похожи, учитывая, сколько человек живет (и жило) на нашей планете. Однако, когда мы находим точное сходство с кем-то другим, это всегда вызывает шквал эмоций, да и, честно, говоря, заставляет задуматься о чем-то мистическом. Ну, а в бонусе для вас есть кое-что улыбательное — чтобы поднять настроение.
Мы в AdMe.ru всерьез захотели поискать и своих неродных близнецов, но, может, вам повезло и вы нашли уже сходство с кем-нибудь из знаменитостей или мультипликационных персонажей?
Современный Печкин
Невероятное совпадение
100 %-ное сходство
«Моя дочь как будто сошла с картины»
«Я просто собираюсь оставить это здесь»
А кто сказал, что двойники бывают только у людей?
«Ваше выражение лица, когда вы — один в один персонаж из мультфильма»
Как с нее рисовали
«Мне говорят, что я могу косплеить Гвен из нового мультфильма „Человек-паук“»
«Мой друг похож на Вектора из мультфильма „Гадкий я“, но не признает этого»
Даже ракурс похож
«Мой муж Кен нашел мини пластиковую версию себя»
«Найти своего двойника в художественном музее. Выполнено»
Радость из «Головоломки», ты ли это?
Неожиданный косплей
«Ну, теперь мы знаем, какие костюмы наденем на Хеллоуин»
Эрика Ван Хельсинг в реальности
«Я выгляжу как Деб из мультфильма „Дикая семейка Торнберри“»
Бонус: даже сами животные имеют милых мультипликационных двойников
Скидывайте нам свои фото, и мы, возможно, соберем еще одну статью.
Фото на превью mizzroberts / reddit