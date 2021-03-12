18 женщин, которые решили не следовать стандартам и полюбили свои седые волосы

Очень трудно не зависеть от мнения окружающих и полюбить свою внешность, не пытаясь подогнать ее под общепринятые стандарты. О красоте ведутся жаркие споры, но в наше время люди все чаще осознают, что не хотят менять себя в угоду другим.

Мы в AdMe.ru приходим в восторг от необычной внешности, поэтому решили показать вам смелых женщин, которые смогли принять и полюбить свою седину. А в бонусе мы покажем, что эффектно с серебристыми волосами могут выглядеть не только дамы.

Воскресное селфи, которое помогает принять себя

«Я начала седеть в 13 лет. Целых 20 лет красила волосы, а потом решила, что с меня хватит»

«Мне всегда нравилась моя седая прядь, она была у меня с 20 лет. И вот спустя 17 лет я наконец в тренде»

«Добавила немного светло-розового к моим серебряным волосам. Кудряшки у меня натуральные»

«Мой цвет волос — „соль и перец“»

Становясь седой

«Старею изящно и без стыда»

«Я сумасшедшая, раз радуюсь седым волосам? Они кажутся мне чем-то волшебным»

«Я наконец-то полюбила свои волосы и больше не крашу их»

«Я начала седеть в 5 классе и тогда же стала красить волосы. Сейчас мне 30 и я решила отпустить ситуацию, а кончики немного оживить ярким цветом»

«В 2018 году я прекратила красить волосы, и вот результат. На первом фото мне 26, на втором — 36. Это миф, что седина старит»

«А еще теперь, благодаря моей седине, я сочетаюсь с котом по цвету».

«Я всегда любила свои седые волосы и сейчас решила их отрастить»

«Я седею с 15 лет. 2 года назад я приняла решение больше не красить волосы. Вчера впервые за два года я пришла в салон. Мне сделали мелирование с оттеночным бальзамом»

«К счастью, мне не придется часто повторять процедуру. Ведь у меня очень много естественной седины. Я так рада, мои волосы выглядят потрясающе».

«Благодаря седым волосам я так необычно выгляжу. Прямо как супергерой под прикрытием»

«Я научилась любить свою седину. Забавно, что изначально у меня были черные волосы, но сейчас мне кажется, что мой нынешний белый цвет волос идет мне даже больше»

«День кудряшек. Обожаю свою седину»

«Седина в 27. Мне так нравится это естественное мелирование с рыжими прядями»

«Седые волосы у меня начали появляться в 11 лет, и я просто выдирала их, потом начала красить. И наконец в 32 года я убедила себя, насколько же прекрасна моя преждевременная седина»

«Я позволила своей седине отрасти»

Бонус: мужчинам тоже идут седые волосы