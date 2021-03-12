18 женщин, которые решили не следовать стандартам и полюбили свои седые волосы
Очень трудно не зависеть от мнения окружающих и полюбить свою внешность, не пытаясь подогнать ее под общепринятые стандарты. О красоте ведутся жаркие споры, но в наше время люди все чаще осознают, что не хотят менять себя в угоду другим.
Мы в AdMe.ru приходим в восторг от необычной внешности, поэтому решили показать вам смелых женщин, которые смогли принять и полюбить свою седину. А в бонусе мы покажем, что эффектно с серебристыми волосами могут выглядеть не только дамы.
Воскресное селфи, которое помогает принять себя
«Я начала седеть в 13 лет. Целых 20 лет красила волосы, а потом решила, что с меня хватит»
«Мне всегда нравилась моя седая прядь, она была у меня с 20 лет. И вот спустя 17 лет я наконец в тренде»
«Добавила немного светло-розового к моим серебряным волосам. Кудряшки у меня натуральные»
«Мой цвет волос — „соль и перец“»
Становясь седой
«Старею изящно и без стыда»
«Я сумасшедшая, раз радуюсь седым волосам? Они кажутся мне чем-то волшебным»
«Я наконец-то полюбила свои волосы и больше не крашу их»
«Я начала седеть в 5 классе и тогда же стала красить волосы. Сейчас мне 30 и я решила отпустить ситуацию, а кончики немного оживить ярким цветом»
«В 2018 году я прекратила красить волосы, и вот результат. На первом фото мне 26, на втором — 36. Это миф, что седина старит»
«А еще теперь, благодаря моей седине, я сочетаюсь с котом по цвету».
«Я всегда любила свои седые волосы и сейчас решила их отрастить»
«Я седею с 15 лет. 2 года назад я приняла решение больше не красить волосы. Вчера впервые за два года я пришла в салон. Мне сделали мелирование с оттеночным бальзамом»
«К счастью, мне не придется часто повторять процедуру. Ведь у меня очень много естественной седины. Я так рада, мои волосы выглядят потрясающе».
«Благодаря седым волосам я так необычно выгляжу. Прямо как супергерой под прикрытием»
«Я научилась любить свою седину. Забавно, что изначально у меня были черные волосы, но сейчас мне кажется, что мой нынешний белый цвет волос идет мне даже больше»
«День кудряшек. Обожаю свою седину»
«Седина в 27. Мне так нравится это естественное мелирование с рыжими прядями»
«Седые волосы у меня начали появляться в 11 лет, и я просто выдирала их, потом начала красить. И наконец в 32 года я убедила себя, насколько же прекрасна моя преждевременная седина»
«Я позволила своей седине отрасти»
Бонус: мужчинам тоже идут седые волосы
А как вы считаете, нужно ли закрашивать седину?
Фото на превью Grouchy_Ad_5680 / Reddit
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