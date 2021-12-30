18 пар, которые делают подарки не на «отвяжись», а чтобы выразить свои чувства

Пользовательница Reddit под ником surloceandesmiroirs решила поразить своего парня и подарила ему шоколадное сердце, выглядящее в точности как настоящее. Однако подарок впечатлил не только молодого человека, но и службу безопасности аэропорта. А когда охрану все-таки удалось убедить в том, что сердце шоколадное, парень свой рейс уже пропустил.

Редакция AdMe.ru убеждена, что в креативе тоже нужно знать меру. И люди из этой подборки сумели найти тот хрупкий баланс между творческим подходом к выбору подарка и взвешенным продуманным решением. И при этом по-настоящему поразить свою вторую половинку.

«Мой муж сделал мою первую публикацию украшением на елку. Какой милый и продуманный подарок!»

«Первая публикация».

«Лучший подарок для девушки, который я сделал, — это чудесное зеркало. Я подсоединил его к монитору, и теперь словно по волшебству на зеркале появляются прогноз погоды, приветствие, дата и время»

«Сегодня ты выглядишь просто изумительно».

«Жена заказала мой портрет с дочкой и собакой. Мое сердце просто растаяло»

«Я сказал своей девушке, что подарю ей особый вид шоколада. Не думаю, что она ожидала это увидеть, открывая подарочную корзину»

«Отправляясь на второе свидание, я воспользовалась любимым парфюмом, и парень все спрашивал меня, что это за духи. Теперь он подарил мне свечу с этим ароматом, сделанную по индивидуальному заказу»

«О небо! Как ты классно пахнешь!»

«Моя девушка вчера удивила меня тем, что подарила цветы и кекс без особых причин. Считаю, что мне с ней сильно повезло»

«На 15-летие нашей свадьбы я сделал жене кольцо из камней, которые собирал по всему миру во время наших путешествий»

«Моя бабушка очень больна, и мы не знаем, сколько ей осталось. После 65 лет брака дедушка подарил ей новое кольцо и снова сделал ей предложение... Я просто плачу»

Нормальный подарок для парня-сладкоежки?

«Ныла мужу, что нужна тумбочка возле кровати. Понял. Принял. Сделал своими руками»

«Ухажер подруги, которая живет сейчас со мной, прислал ей в подарок стейки»

«Это мой свадебный подарок жене. Я использовал набор для выжигания по дереву, чтобы сделать карту всех штатов, которые мы посетили вместе»

«Мой самый любимый подарок от мужа»

«Сегодня я смогла удивить мужа особым рождественским подарком»

«На Рождество моя девушка подарила мне картину в рамке, на которой запечатлено небо в ночь, когда мы впервые поцеловались»

«25 сентября 2016 года. Я люблю тебя».

«Никто никогда не относился ко мне так, как мой нынешний мужчина. Подходят мне идеально»

«Сделал рождественский подарок своей девушке. Он неидеален, но ей понравился, а это стоит трех потраченных на работу ночей»

Это был самый противный и самый красивый подарок на Рождество одновременно — моллюски с жемчугом внутри