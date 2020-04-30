18 курьезных мобильных пьес, которые люди обнаружили в своих переписках

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В современном мире мы так прочно связаны с нашими смартфонами, что порой самые интересные события разворачиваются именно на их экранах. Мы общаемся с любимыми, родными и друзьями в видеочатах и мессенджерах, мы признаемся в любви, ссоримся и миримся с помощью гаджетов. Так что ничего удивительного, что порой на наших экранах разворачиваются настоящие мобильные пьесы.