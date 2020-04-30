18 курьезных мобильных пьес, которые люди обнаружили в своих переписках
В современном мире мы так прочно связаны с нашими смартфонами, что порой самые интересные события разворачиваются именно на их экранах. Мы общаемся с любимыми, родными и друзьями в видеочатах и мессенджерах, мы признаемся в любви, ссоримся и миримся с помощью гаджетов. Так что ничего удивительного, что порой на наших экранах разворачиваются настоящие мобильные пьесы.
Мы в AdMe.ru от души смеялись, когда читали все эти переписки и истории — некоторым сюжетам позавидовал бы сам Шекспир.
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А у вас бывали какие-нибудь смешные или драматические переписки? Делитесь в комментариях, а мы обещаем, что выберем среди них лучшие и напечатаем в отдельном посте.
Фото на превью Exegi05 / pikabu, pixabay