18 фото, которые кого угодно введут в ступор
Наш мозг во всем ищет смысл. Поэтому, когда мы видим нечто непривычное, разум старается найти подходящее объяснение, чтобы все стало понятно. И если натыкаешься на странное фото, приходится всматриваться в него дольше обычного. Но так даже интереснее.
Мы в AdMe.ru знаем, что мозг обожает подшучивать над нами, и эта подборка — яркий тому пример.
«Я все пытаюсь понять, какая нога кота перекинута через тело»
Опора в трамвае
Коридор школьного подвала
«Выгуливаю собак. Наша тень похожа на кентавра»
Снег на горах на самом деле здания
Это просто встроенный в зеркало выключатель
«Купил овечью накидку. Моя кошка ее обожает»
«Левитирующее» пирожное
Стул создал на полу очень красивый теневой рисунок
«Лапки моей кошки идеально совпадают с верхней частью холодильника»
«Мне одному трудно понять, что это?»
- Я думаю, что это морская свинка, но согласен, что это сфотографировано под странным углом. © iBeenie / Reddit
Тут нет зеркала
«Фотография, где мы с женой, выглядит как два склеенных фото»
«Рука сестры проходит сквозь тело моей кошки. Просто кошка настолько пушистая, что создалась такая иллюзия»
Какое-то сломанное зеркало
Когда кактусу надоели грязные окна
Здесь нет речки
На фото на самом деле 4 кота
А какие фортели периодически выдает ваш мозг?
Фото на превью Francis__99 / Reddit
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