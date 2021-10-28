18 фото, которые кого угодно введут в ступор

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Наш мозг во всем ищет смысл. Поэтому, когда мы видим нечто непривычное, разум старается найти подходящее объяснение, чтобы все стало понятно. И если натыкаешься на странное фото, приходится всматриваться в него дольше обычного. Но так даже интереснее.

Мы в AdMe.ru знаем, что мозг обожает подшучивать над нами, и эта подборка — яркий тому пример.

«Я все пытаюсь понять, какая нога кота перекинута через тело»

Опора в трамвае

Коридор школьного подвала

«Выгуливаю собак. Наша тень похожа на кентавра»

Снег на горах на самом деле здания

Это просто встроенный в зеркало выключатель

«Купил овечью накидку. Моя кошка ее обожает»

«Левитирующее» пирожное

Стул создал на полу очень красивый теневой рисунок

«Лапки моей кошки идеально совпадают с верхней частью холодильника»

«Мне одному трудно понять, что это?»

Я думаю, что это морская свинка, но согласен, что это сфотографировано под странным углом. © iBeenie / Reddit

Тут нет зеркала

«Фотография, где мы с женой, выглядит как два склеенных фото»



«Рука сестры проходит сквозь тело моей кошки. Просто кошка настолько пушистая, что создалась такая иллюзия»

Какое-то сломанное зеркало

Когда кактусу надоели грязные окна

Здесь нет речки

На фото на самом деле 4 кота