18 девушек, чьи сила воли и упорство заслуживают аплодисментов

Сила воли — выражение, знакомое не понаслышке девушкам из нашей подборки. В какой-то момент своей жизни они решили измениться и избавиться от лишнего веса, и это у них здорово получилось. Глядя на такие результаты, хочется мигом заняться спортом и наладить свое питание, чтобы раз и навсегда попрощаться с плохим самочувствием из-за лишних килограммов.

Мы в AdMe.ru всегда искренне радуемся за девушек, которые смогли достичь своей цели и стали выглядеть еще круче. Ведь быть довольной собой очень важно.

«Эти фотографии были сделаны в одном ресторане, но с разницей в 2 года. Он потерял 40 кг, а я — 61 кг»

«Первая фотография была сделана в феврале 2020 года, вторая — сегодня. Думаю, с февраля я потеряла 27 кг»

«Похудела со 170 кг (весна 2018-го) до 99 кг и просто хочу поделиться с вами этим моментом»

«Я подумала: поделюсь-ка я прогрессом в своем теле — минус 20 кг. Это было нелегко, но я бы сделала это снова не задумываясь»

«Ограничение калорий действительно работает, я потеряла половину своего веса»

«Сбросила 7 кг, и значительно уменьшились проблемы с пищеварением, от которых я страдала всю свою жизнь. Чувствую себя намного лучше»

«Мой день рождения в июне 2020-го и сегодня. 115 дней диеты с низким содержанием углеводов — минус 20 кг»

«Март 2019-го — январь 2021-го. Рассматриваю старые фотографии и понимаю, что я чувствую себя намного лучше и увереннее»

«Мой прогресс. Слева — в октябре 2018-го, справа — в декабре 2020-го»

«Время от времени я делала низкоуглеводные обеды. Начала заниматься с июля прошлого года и похудела почти на 16 кг»

«Похудела на 34 кг. Сегодня я пробежала 7 км. По мере того, как я становлюсь легче, бегать становится легче!»

«Мне пришло в голову, что я потеряла 29 кг, а это как полтора моего пса»

«На прошлой неделе я начала терять мотивацию. Но посмотрела на эти снимки, и это помогло: минус 23 кг. Первое фото — сентябрь, второе — сегодня»

«Моей целью было сбросить 22 кг в этом году, и я так горжусь, что действительно сделала это»

«Спустя 5 месяцев я наконец-то вешу меньше 60 кг»

«За 8 месяцев — минус 33 кг»

«Только что наткнулась на фартук, который был на мне в Cake Wars (2016). Я легче на 45 кг, чем была в день съемок. Похудела больше года назад и продолжаю поддерживать вес»

«Стыд за жир довел мою самооценку до нового минимума»

«Позже я поняла важность физического и психического здоровья и что это нормально — любить свое прошлое и не ненавидеть свой лишний вес. Потеря веса — это еще не все, главное — хорошее здоровье».