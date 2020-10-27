18 человек, у которых педагогический талант в крови
Сегодня в книжных магазинах можно найти уйму литературы по воспитанию детей, но вся она дает нам лишь базовые знания — большинство секретов и навыков родители осваивают уже в процессе. Часто методом проб и ошибок, ведь, чтобы найти к ребенку подход, им порой приходится идти на самые разные хитрости. Например, обманывать вкусовые рецепторы своих чад.
Мы в AdMe.ru снова убедились в том, что у некоторых людей педагогический талант заложен в генах, поэтому спешим поделиться с вами твитами о неподражаемой смекалке и остроумии, которые вывели воспитание детей на новый уровень.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
А у вас есть собственные родительские лайфхаки или истории о воспитании детей, которыми хочется поделиться со всем интернетом?
Фото на превью chertovka00 / Twitter