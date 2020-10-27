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18 человек, у которых педагогический талант в крови

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Сегодня в книжных магазинах можно найти уйму литературы по воспитанию детей, но вся она дает нам лишь базовые знания — большинство секретов и навыков родители осваивают уже в процессе. Часто методом проб и ошибок, ведь, чтобы найти к ребенку подход, им порой приходится идти на самые разные хитрости. Например, обманывать вкусовые рецепторы своих чад.

Мы в AdMe.ru снова убедились в том, что у некоторых людей педагогический талант заложен в генах, поэтому спешим поделиться с вами твитами о неподражаемой смекалке и остроумии, которые вывели воспитание детей на новый уровень.

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© chertovka00 / Twitter

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© Podslyshano / Twitter

3.

© zhanijoy / Twitter

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© mementomorrigan / Twitter

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© mommajessiec / Twitter

6.

© jul_iss / Twitter

7.

© Hromtastic / Twitter

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© not_thenanny / Twitter

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© manul_v_trube / Twitter

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© LenaWatermello / Twitter

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© D0CT0EBCKNN / Twitter

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© balagurinfo / Twitter

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© yuussssssss / Twitter

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© iamhellcat / Twitter

15.

© sweetmomissa / Twitter

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© KEK_Enot / Twitter

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© mad_smile_yo / Twitter

18.

© Podslyshano / Twitter

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© TwinzerDad / Twitter

А у вас есть собственные родительские лайфхаки или истории о воспитании детей, которыми хочется поделиться со всем интернетом?

Фото на превью chertovka00 / Twitter
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