18 человек, у которых педагогический талант в крови

Сегодня в книжных магазинах можно найти уйму литературы по воспитанию детей, но вся она дает нам лишь базовые знания — большинство секретов и навыков родители осваивают уже в процессе. Часто методом проб и ошибок, ведь, чтобы найти к ребенку подход, им порой приходится идти на самые разные хитрости. Например, обманывать вкусовые рецепторы своих чад.

Мы в AdMe.ru снова убедились в том, что у некоторых людей педагогический талант заложен в генах, поэтому спешим поделиться с вами твитами о неподражаемой смекалке и остроумии, которые вывели воспитание детей на новый уровень.

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