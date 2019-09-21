18 человек, которые знают, что слишком серьезное отношение к самому себе убивает все веселье

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Американская актриса, лауреат премии «Оскар» Этель Берримор считала, что человек становится взрослым в тот день, когда впервые искренне засмеется над собой. И с нею трудно не согласиться — умение адресовать самому себе колкое «На тебе!» как ничто другое говорит о том, что вы состоявшаяся личность. Да и к тому же это здорово помогает расположить к себе собеседника и стать душой компании.

AdMe.ru нашел на просторах сети 18 человек, чьей самоиронии с лихвой хватило бы на двоих, а может, и на троих. Это подкупает, не правда ли?

1. «Положила накладные ресницы на свой животик и ржала 3 минуты без остановки от этого зрелища»

2. Когда грустно и смешно одновременно

3. «10 минут делал жене идеальную секси-фотку для Instagram. Когда у нас наконец-таки вышел кадр, я попросил ее вернуть должок. Мы получили эту красоту с первой попытки»

4. Тем временем где-то в Чехии

5.

6. Как правильно украшать двор к вечеринке

«Пожалуйста, уйдите до 9».

7. «Одна из моих учительниц каждый год создает себе разные образы для выпускного альбома»

8. «Давай сделаем фотографию с собакой, — говорили они. — Это будет весело»

9. «Сделали фото по случаю годовщины свадьбы»

10. Правда жизни

11. «Представляю вашему вниманию мое новое бесполезное изобретение — серьги-рулоны»

12. «Решили с сестрой воссоздать наши старые снимки. Это определенно самый удачный вариант»

13. «Поздравляю с очередной годовщиной этот творог с ананасом, который вот уже 7 лет хранится в нашем холодильнике. Я фотографируюсь с ним каждый год»

14. «Сказал бабушке, что она прекрасно выглядит сегодня, на что она ответила, что просто хотела быть в тон своему любимому креслу»

15. Все мы немного блендеры

16. Вот что значит быть открытым искусству

17. Настоящий мини-бар

18. Парням на заметку

«Она сказала, что подумывает расстаться со мной. Я сказал: „Подумай еще раз“».

Насколько хорошо у вас развита самоирония по шкале от 1 до 10? Легко ли вам отпустить шутку в свой же адрес?