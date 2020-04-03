18 человек, которые умеют мастерски страдать ерундой

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Большинство людей, когда им становится скучно, зависают в интернете, смотрят сериалы или читают книги. Но герои нашей подборки не могут сидеть сложа руки: они косплеят героев мультиков, вяжут обновки для котов и шутят над своими близкими. Все их проделки креативные и сумасшедшие одновременно. В общем, на них однозначно стоит посмотреть, чтобы поднять себе настроение.

AdMe.ru уверен, что, если бы на свете существовал чемпионат по занятиям ерундой, герои нашей статьи получили бы там призовые места.

1. — Моя подруга-парикмахер делает разные прически своему парню. Пока у нас есть принцесса Лея, Эми Уайнхаус, выпускной 90-х, Синди Лу Ху и Джордж Вашингтон. — Если это не то, для чего нужны бойфренды, то я даже не знаю.

2. «Моя змея готова к праздничному ужину, который будет сегодня»

3. «Сделала себе макияж в стиле куклы Bratz»

4. У этого котика есть полное право сказать: «Мой хозяин странный»

5. Соседи автора этого фото умеют развлекаться по полной: у них во дворе лежит огромный надувной кит. Интересно, зачем он им?

6. Девушка связала диван для кошки. Вся работа заняла 4 месяца, но, кажется, заказчик доволен

7. Сегун из крабовых панцирей

8. Хозяйка Финна экспериментирует с его прической. Слева — элегантные волны, а справа — задорная челка

9. «Моему папе 87 лет, а это его коллекция уродливых мячей для гольфа»

10. «Хозяин квартиры сказал: „Да, рисовать можно“»

11. «Потратил 5 часов, чтобы создать этот шедевр мелками. Закончил прямо перед тем, как пошел дождь»

12. Хозяин превратил морскую свинку в танк. Очень милый танк

13. «Муж с помощью мойки высокого давления признался мне в любви. Мы женаты уже 19 лет»

«Я люблю Эмбер».

14. «Мама связала нашему геккону шапочку. Я рыдаю»

15. «Я подарил папе картонного мистера Бина в полный рост. Теперь отец развлекается, оставляя его в разных частях дома, чтобы напугать маму»

16. Пользователь TikTok осознал, что его отец — копия ресторанного критика из мультфильма «Рататуй». Да вы сами посмотрите

Копия.

Оригинал.

17. Финская полиция тоже умеет валять дурака. В прошлом году на официальной странице ведомства в Facebook появилась новость о том, что полицейские будут носить кислотно-розовую форму

18. Когда решила устроить вечеринку, но кот не оценил твоих усилий

Теперь ваша очередь поделиться самыми отвязными способами проведения досуга. Может, вы когда-то связали свитер для кошки, приклеили глаза кактусу или сделали огромный шар из канцелярских резинок? Прикрепляйте свои фото в комментариях.