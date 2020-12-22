18 человек, которые просто хотели новое жилье, а получили дом с подвохом

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Дома хранят тайны своих владельцев. Поэтому, если вы стали обладателем нового жилища, сильно не пугайтесь, обнаружив приветы от предыдущих хозяев. Вместе с квадратными метрами новые жильцы иногда приобретают диковинные элементы интерьера, загадочные реликвии и даже друзей.

Пользователи сети рассказали о своих находках в новых домах, а AdMe.ru не мог пройти мимо и не полюбопытствовать. Ну а в бонусе вы найдете взгляд со стороны предыдущего владельца недвижимости.

«В новом доме родителей под лестницей обнаружилась тайная комната»

Вот, оказывается, где прячут детей, которые не едят овощи. © herbtarleksblazer / Reddit

«Хозяин: „В этой комнате солнце утром и вечером“.

Я: „Это как?“

Хозяин: „Заедете — поймете“»

«Заехали. Понял».

«Нашел колодец в подвале дома»

«Часы в нашем новом доме идут в обратную сторону»

«Двойной душ в моем новом доме»

«Предыдущая хозяйка дома предупредила, что иногда присматривала за соседским котом. Этот малыш до сих пор приходит к нам под дверь как минимум раз в неделю»

«Мой друг переехал в новый дом. И вот что ему досталось от прежних хозяев»

«Предыдущие хозяева дома вставили цветные стеклышки в отверстия в заборе. На закате выглядит обалденно!»

«Прежний хозяин дома заблокировал эту дверь в подвале шкафом. Даже моя собака боится к ней приближаться»

«Моя мама переехала в новую квартиру. В подвале дома оказалось старое банковское хранилище»

«Мы с моей девушкой только что купили новый дом. Посмотрите, что предыдущий владелец оставил нам. Да, он работает»

«Итак, в моей новой квартире мансардные окна»

«Этот парень любит тусоваться у моего нового дома»

«В новом доме моей тещи есть встроенный кассетный плеер, который играет на весь дом»

«Мой друг купил новый дом. Это задний двор»

«Переехал в новую квартиру на прошлой неделе. Каждый вечер этот парень приходит навестить меня»

«В моей новой квартире сохранилась оригинальная лепнина 1920-х годов. Здесь был бальный зал отеля»

«Переехал в новую квартиру и нашел на пороге этого малыша. Буду заботиться, как о своем»

Бонус: «Только что продал свой дом. Оставил небольшой подарочек для новых владельцев в шкафу подвала»