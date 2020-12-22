18 человек, которые просто хотели новое жилье, а получили дом с подвохом
Дома хранят тайны своих владельцев. Поэтому, если вы стали обладателем нового жилища, сильно не пугайтесь, обнаружив приветы от предыдущих хозяев. Вместе с квадратными метрами новые жильцы иногда приобретают диковинные элементы интерьера, загадочные реликвии и даже друзей.
Пользователи сети рассказали о своих находках в новых домах, а AdMe.ru не мог пройти мимо и не полюбопытствовать. Ну а в бонусе вы найдете взгляд со стороны предыдущего владельца недвижимости.
«В новом доме родителей под лестницей обнаружилась тайная комната»
- Вот, оказывается, где прячут детей, которые не едят овощи. © herbtarleksblazer / Reddit
«Хозяин: „В этой комнате солнце утром и вечером“.
Я: „Это как?“
Хозяин: „Заедете — поймете“»
«Заехали. Понял».
«Нашел колодец в подвале дома»
«Часы в нашем новом доме идут в обратную сторону»
«Двойной душ в моем новом доме»
«Предыдущая хозяйка дома предупредила, что иногда присматривала за соседским котом. Этот малыш до сих пор приходит к нам под дверь как минимум раз в неделю»
«Мой друг переехал в новый дом. И вот что ему досталось от прежних хозяев»
«Предыдущие хозяева дома вставили цветные стеклышки в отверстия в заборе. На закате выглядит обалденно!»
«Прежний хозяин дома заблокировал эту дверь в подвале шкафом. Даже моя собака боится к ней приближаться»
«Моя мама переехала в новую квартиру. В подвале дома оказалось старое банковское хранилище»
«Мы с моей девушкой только что купили новый дом. Посмотрите, что предыдущий владелец оставил нам. Да, он работает»
«Итак, в моей новой квартире мансардные окна»
- Какой вид! © SalamanderJenn / Twitter
«Этот парень любит тусоваться у моего нового дома»
«В новом доме моей тещи есть встроенный кассетный плеер, который играет на весь дом»
«Мой друг купил новый дом. Это задний двор»
«Переехал в новую квартиру на прошлой неделе. Каждый вечер этот парень приходит навестить меня»
«В моей новой квартире сохранилась оригинальная лепнина 1920-х годов. Здесь был бальный зал отеля»
«Переехал в новую квартиру и нашел на пороге этого малыша. Буду заботиться, как о своем»
Бонус: «Только что продал свой дом. Оставил небольшой подарочек для новых владельцев в шкафу подвала»
Приходилось ли вам находить что-то загадочное или интересное в новом жилище? А может, кого-то?
Фото на превью Perspicuum / Reddit