17 твитов от пользователей, которые обладают особой суперсилой — смешить всех до чертиков
9
7k
Что случилось бы с человечеством, если бы не чувство юмора, не хочется даже представлять. Хорошая шутка, как палочка-выручалочка, разряжает обстановку, повышает настроение и располагает людей друг к другу. А отдельные пользователи сети обладают особым талантом смешить всех вокруг. Читайте о том, что значит «блистать своим отсутствием», что такое скорость для ленивца и условия идеальных отношений, и убедитесь в этом сами.
AdMe.ru ценит отличный юмор и знает, где его искать. Вот вам очередные твиттер-находки, которые гарантированно вас рассмешат.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
А вы умеете разрядить обстановку шуткой?