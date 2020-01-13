17 твитов от пользователей, которые обладают особой суперсилой — смешить всех до чертиков

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Что случилось бы с человечеством, если бы не чувство юмора, не хочется даже представлять. Хорошая шутка, как палочка-выручалочка, разряжает обстановку, повышает настроение и располагает людей друг к другу. А отдельные пользователи сети обладают особым талантом смешить всех вокруг. Читайте о том, что значит «блистать своим отсутствием», что такое скорость для ленивца и условия идеальных отношений, и убедитесь в этом сами.