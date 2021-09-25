17 счастливчиков, которым судьба притащила такой подарок, что теперь еще долго от шока отходить
Пожалуй, каждому человеку хоть раз в жизни может прилететь нехилый бонус от судьбы. Это может быть что угодно: поездка на море прямо сейчас и бесплатно, работа мечты, доставшаяся по случайности, а то и просто выигрыш в лотерею. Ну и как тут не поделиться со всем интернетом.
Мы в AdMe.ru обожаем позитивные истории и рады за героев нашей подборки, которым однозначно удалось поймать удачу за хвост.
- От меня в свое время сбежал жених за неделю до свадьбы. Почти все было куплено, заказано, приглашены гости, а он просто молча собрал вещи, пока меня не было дома, позвонил, извинился, сказал, что любит другую, и уехал за 2 000 км. Плакала недели 2, а потом с горя решила: больше никогда не полюблю, замуж не пойду, но хотя бы устрою себе фотосессию в свадебном платье, не пропадать же добру. В итоге фотограф, которого я наняла тогда, предложил подработку в свадебном салоне, мол, нужно отснять коллекцию, а у него модель слилась. Согласилась, удачно отсняли, заработала. Потом сходила еще на пару съемок, а дальше ушла учиться в модельное агентство. Сейчас уже 4 года работаю моделью, обожаю свою жизнь и работу. А началось все когда-то с тотального краха... © Палата № 6 / Vk
- Я только с работы домой пришел, еще не успел переодеться. Тут звонок в дверь — друг пришел и сосед по совместительству.
Друг: «Здоров! Чем занят?»
Я: «Да вот только зашел в дом, пока ничем не занят, помыться хотел. А что?»
Друг: «Погнали на море?»
Я: «Когда?»
Друг: «Прямо сейчас!»
Я: «В смысле? Куда? На сколько? Да и денег нет особо».
Друг: «Я все оплачу, погнали! На 2 суток всего. И погнали быстрее, последний автобус отходит через час, а нам еще 30 минут до автовокзала ехать».
Я: «Да у меня даже вещей нет пляжных! Ты совсем уже? Что за срочность такая?»
Друг: «Я все тебе куплю там. Бери паспорт, поехали. Едешь?»
Я: «Еду!»
На работу отзвонился, сказал, что заболел на пару дней. Короче, поехали. Просто этот человек устал сильно, хотел свалить к морю. Одному было скучно, ну и зашел ко мне, потому что я был ближе. Хорошо тогда мы повеселились. © Grey.rus / Pikabu
- В 12 лет мне один 10-летний мальчик в знак своей вечной и искренней любви подарил маленький металлический замочек. Сейчас я случайно нашла его, а это Tiffany 925-й пробы, оригинал. Арсений, напишите мне. У меня вопросы. © AlphaNBel / Twitter
- А я 4 года назад нашел рядом с мусоркой 55-дюймовый телевизор. Там не хватало одного порта (видимо, кто-то споткнулся о кабель и вырвал прямо вместе с этим портом). Ну я пошел в магазин, купил — и все, до сих пор работает. © jollyjellopy / Reddit
- Однажды в детстве я сказочно разбогател. Пошел звонить в автомат, он мои деньги съел, но не позвонил. Еще и монетку не возвращает: она заклинила язычок. Стал выковыривать — куда там! Видно, что до меня кто-то долго монету ножом пытался выскоблить, так что на той части, которая была видна, живого места не осталось.
Плюнул я и со словами «Так не доставайся же ты никому!» втолкнул монетку внутрь. И тут же язычок встал на место, а когда я на него чуть нажал, оттуда монеты посыпались. Целая река! Я ладошки подставил, так в них едва эта гора монет поместилась. Пошел и накупил себе всяких вкусняшек. День удался! © smile2 / Pikabu
- Моей дочери в кафе по ошибке дали сдачи больше, чем нужно. Она вернула лишние деньги, и кассир в благодарность дал ей билет моментальной лотереи. А там оказался выигрыш — велосипед. © Анна Бейлис / Facebook
- Мама — уважаемый врач, один из лучших в нашем городе. Папа — преподаватель в университете, тоже очень уважаемый человек, студенты его обожают. Я получила второе высшее, работаю коррекционным педагогом. Брат ни шатко, ни валко окончил училище, женился в 18. Как думаете, у кого больше всего в семье денег? Правильно, у брата. Потому что женился на девушке, у которой шило в одном месте: сначала торговала на рынке, копила деньги, потом сняла помещение и там магазинчик открыла, тоже по копеечке откладывала и доросла до помещения в крупном ТЦ. Потом еще пару точек открыла, ну и сейчас у них семья очень даже обеспеченная. Многие, кто знает нашу семью, сначала шутили, что наш Иван-дурак себе Царевну-лягушку отхватил. Но он ей всегда помогал, поддерживал, вертелся вместе с ней, работы не боялся. Так что дурак не дурак, а царевну свою заслуживает. © Палата № 6 / Vk
- Мой папа работал в компании, которая вывозила мусор из этих самых мусорных контейнеров, и однажды в какой-то коробке увидел саксофон. В общем, играл я на нем 4 года. © Colausbra / Reddit
- Дело было пару лет назад. У нас в университете стоят автоматы с вкусняшками, которые вы все наверняка не раз видели. Иногда эти автоматы могут глючить: не проглатывают монетку, а просто возвращают ее в отсек для сдачи. Так было и в тот раз: я закинула ₽ 10 — взял, следующие ₽ 10 — скинул. Я их забираю и кидаю в автомат повторно — он их снова скидывает, но на экране высвечивается, что в автомат внесено ₽ 510. Мне становится интересно, я не закидываю эти ₽ 10 и выбираю печеньку за ₽ 15, за которой, собственно, и пришла, и он мне ее выдает. Экран пишет, что остаток ₽ 495. Пока я думала, а какой бы сок мне взять, автомат решил выдать сдачу. ₽ 495 мелочью! Все, что мне оставалось сделать, — это, как в передаче «Форт Боярд», загребать монетки и ссыпать в карман халата. Вот так автомат подарил бедной студентке почти ₽ 500 и печеньку со скидкой ₽ 5. © Glycinka / Pikabu
- Мой начальник — очень суровый мужик. Никогда не улыбается, всегда серьезный, поблажек никому не дает. Недавно в офисе случился небольшой форс-мажор, и надо было предупредить его. В общем, стучала я, стучала и решилась открыть дверь. А там... мой брутальный и вечно суровый босс пел «Песенку Мамонтенка» по видео своей дочке и чуть не рыдал. Немая сцена, и я бочком-бочком обратно. В общем, теперь у меня внеплановый оплачиваемый отпуск и приятные бонусные, ведь имидж — наше все. © Подслушано / Ideer
- Весной 2016 года нашу кухню слегка затопило. Половое покрытие повредилось. Ну, стали копить деньги на полноценный ремонт, ведь и мебель в этой кухне была уже старая, да и надоела за 10 лет. В то же время в Facebook один банк Эстонии разыгрывал € 5 000 на ремонт любого помещения квартиры или дома. Нужно было только отправить фотографию помещения, которое нуждается в ремонте. Сфотографировала, отправила и забыла.
И вот сидим с дочкой, и я размечталась: поскорее бы и ремонт на кухне сделать, и на отдых съездить. И тут зазвонил телефон — меня поздравляют с выигрышем € 5 000. Я молча слушаю, ничего не понимаю, думаю, что злая шутка. А мне потом перезванивают, задают уточняющие вопросы. Тут я и вспомнила про фотографию. Радовалась почти до безумия. Вот и получилось ремонт на кухне шикарный сделать и отлично отдохнуть на Крите. © Larissa Lill / Facebook
- У нас в ТЦ есть точка с очень крутыми йогуртами. Там можно все выбрать самому, наполнители там всякие. А еще если угадаешь точный получившийся вес, то и платить не нужно — бесплатно отдадут. Ну и вот настала моя очередь отгадывать. Только голос у меня тихий, продавщица не расслышала и переспросила. Но назвала она другое число — ей показалось, что я именно его сказала. А мне-то особо без разницы было, я с ней согласилась, а это и был реальный вес моего йогурта! Так что да, я пошла домой с бесплатной вкусняхой. © hayabiix / Reddit
- В 1980 году мы, молодая семья, накопили на цветной телевизор. Утром пошла в магазин к открытию, был привоз. Стою в очереди, нервничаю, телевизоры были двух видов: по 650 и 720. А у меня ровно 650 — вдруг не хватит? Народ выбирает телевизоры по четкости изображения и краскам, работали 2 ТВ-программы. Подходит моя очередь, остались всего 2 по 650. И тут начинается нецветной фильм, а по другому каналу передача с архивными съемками, тоже нецветная. Ну как тут выбрать цветной телевизор? А очередь сзади шумит, ругается, торопит. Хоть плачь. Ткнула пальцем наобум. Забрала свой телик, расстроенная привезла домой. И служил он нам верой и правдой лет 20, доживал на даче уже. И цвета были хорошие, ни разу не ломался. Повезло мне. © Iva Cuina / Facebook
- А я однажды просто $ 500 возле автобусной остановки нашла. © I_ReadaBookOnce / Reddit
- Как-то друг увидел на дороге идеально выглядящую стиральную машинку одного крутого бренда. На всякий случай зашел в ближайшим дом, уточнил, мол, точно ли они ее выбросили. Ответ — да, эта плохо работает, купили новую. Ну он притащил ее домой, проверил фильтр. А там была монетка € 2, друг ее достал. И — вуаля! — машинка идеально работает. © comicsnerd / Reddit
- На 50-летие пошла в крутой салон сделать модную прическу с окрашиванием, стрижкой, укладкой. Один раз решила себе позволить такую трату, а то все время в учебной парикмахерской стригусь. Стоило это ровно половину моей зарплаты. Ну вот захотелось себя человеком почувствовать. Салон был шикарный. Мастер порхала вокруг и щебетала. В какой-то момент девушка отошла, а я отъехала на кресле немного в сторону — надо было сапог поправить. Наклонилась и заметила блеск глубоко под зеркалом, у самого плинтуса. Полезла и достала золотые сережки. Первой мыслью было заныкать и сдать в скупку, компенсировать свой расточительный каприз. Но тут же стало стыдно. Пошла искать мастера, она с маникюршей болтала. Отдала серьги. И стала героем дня. У них до меня была постоянная клиентка, которая дома серег схватилась, но в салоне их не нашли. Я думаю, что при покраске волос она их сняла и они как-то по накидке скользнули вниз, а пока клиентка болтала с парикмахершей, забыла про украшения. Дама по телефону сказала, что, наверное, где-то в другом месте потеряла, но осадочек остался. Меня так благодарили, что не взяли денег за услуги и пригласили еще приходить. Конечно, больше я не пошла, не настолько наглая. А на часть тех денег (уже снова включился режим экономии) купила пирожных в дорогой кондитерской — подруг угостить. © Лазарева Наталья / Facebook
- Как-то зашла в магазин, чтобы купить бездомному горячей еды с питьем. А у них там терминал сломался, так мне выдали покупки бесплатно! Это прямо удивительное совпадение, ведь это нужно было не мне — для другого человека старалась. © F1yingGiraffe / Reddit
А вам часто везет? Или вы из тех, кому всего приходится добиваться тяжелым трудом?
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