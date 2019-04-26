17 раздражающих вещей, которые люди делают, чтобы казаться крутыми

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Неуверенность в себе — основная причина того, что люди изо всех сил стараются продемонстрировать свою значимость, успешность, влиятельность, крутизну. Беда в том, что со стороны большая часть этих стараний воспринимается в лучшем случае снисходительно.

Пользователи Reddit обсудили эту тему в недавнем треде, и почти каждый сможет найти в их ответах описание некоторых своих знакомых. AdMe.ru узнал, какие привычки, якобы делающие человека круче, на самом деле только всех раздражают.

Принимать плохое в себе как должное

Взрослый человек обязан различать хорошее и плохое. Ссылаться на воспитание или сложный характер уже неактуально: у вас было время, чтобы задуматься об этом и скорректировать свое поведение. Вместо того чтобы подумать над собой, некоторые люди говорят: «Да, я засранец. Я такой и не буду за это извиняться!» Боже, тебе почти 30 — ты никого не впечатлишь этим. @O-MercyMe

Пахнуть как парфюмерная фабрика

Нет ничего плохого в стремлении хорошо пахнуть. Однако если забыть о чувстве меры, эффект будет прямо противоположным. Мой муж и я недавно пошли покупать машину, и один из продавцов пах так, будто принимал душ из одеколона. Серьезно, когда он подходил близко, мы ощущали вкус его парфюма во рту. Как человек может так пахнуть, зная, что другие люди чувствуют это?! @Cutielov5

Гордиться неправильным питанием

Мало кто из нас любил овощи и полезную пищу в детстве, но как можно не осознавать их важность для рациона, будучи взрослым? Мой муж знает одного парня, который очень любит рассказывать всем, как он ненавидит овощи. Ему около 40 лет, но выглядит он как пожилой, и у него недостает нескольких зубов. Он вовсе не крут, но уверен, что не любить шпинат и брюссельскую капусту так же актуально, как в детстве. На самом деле нет. Быть живым и здоровым — вот это круто. @wickerocker

Не читать книг

Современный ритм жизни оставляет мало времени на чтение, но час в день выделить не так уж и сложно. Главное, правильно расставить приоритеты. Меня поражают люди, которые говорят: «У меня, в отличие от тебя, нет времени на чтение» и при этом сидят в соцсетях или смотрят телевизор по 6 часов в день. @Books_N_Coffee

Унижать обслуживающий персонал

Самоутверждаться за счет работников сферы обслуживания, вынужденных относиться к вам хорошо в силу профессиональных обязанностей, — эффективный способ прослыть агрессивным хамом. Если вы на свидании будете демонстрировать свою значимость, издеваясь над официантом, ваш партнер, если не уйдет в тот же момент, прекрасно поймет, что однажды вы будете точно так же самоутверждаться за его счет. @drumwolf

Слушать музыку на повышенной громкости

Ваши музыкальные предпочтения — это ваше личное дело, и навязывать их окружающим просто плохой тон. Раньше я думал, что эти люди просто не могут позволить себе наушники, но теперь у них появились портативные колонки. Мне очень хочется сделать им замечание, но я боюсь реакции людей, которым настолько плевать на социальные нормы. @trinaenthusiast

Хвастать алкогольными рекордами

То, что вы можете выпить больше алкоголя, чем кто-то другой, говорит только об особенностях вашего метаболизма или о вашем большом опыте, гордиться которым явно не стоит. Хвастаться количеством выпитого вчера вечером, возможно, было круто в институте, но в 30 лет это выглядит по-идиотски. @juggy_11

Опаздывать на встречи

Любители опаздывать уверены, что вызывают у окружающих восхищение своей занятостью. Но нет, это лишь показывает вашу непунктуальность и безответственность. Постоянные опоздания только раздражают. Люди хотят продемонстрировать собственную важность и занятость и придают большое значение опозданиям. Но по-настоящему крутые бизнесмены умеют контролировать свое расписание и приходить на встречи заранее. К тому же переговоры проходят намного лучше, когда никому не нужно бежать на следующую встречу. @true4blue

Придумывать себе психические расстройства

Депрессия, социопатия, социофобия — эти и другие подобные психические заболевания очень популярны среди тех, кто пытается выделиться и привлечь к себе внимание. Придумать себе такой диагноз можно и без обращения к врачу. Только на самом деле подобные патологии (тем более вымышленные) отнюдь не повод для гордости. Постоянно «страдающие» от психических заболеваний (биполярное аффективное расстройство, диссоциальное расстройство и так далее) люди выглядят очень глупо. Они думают, это делает их круче, но на самом деле нет. Если вы сами ставите себе диагноз такого рода, чтобы быть в тренде, вы просто болван. @Stage-Wrong

Притворяться кем-то другим

Даже если вы очень хорошо притворяетесь кем-то, кем на самом деле не являетесь, рано или поздно вас все равно раскроют. Очень смешат люди, пытающиеся быть кем-то другим. Нет, речь не о тех, кто пытается сделать себя лучше и притворяется, пока не достигнет желаемого. Я говорю о тех, кто обманывает самих себя. Ну и остальных тоже, конечно. @supermodern

Курить

Каких-то 50 лет назад курение ассоциировалось с мужественностью, успешностью и уверенностью в себе, но сейчас все изменилось. Курильщики лишь провоцируют других отойти от них подальше, а не восхищаться ими. Курение выглядит круто в кино, где вы не чувствуете запаха. В реальной жизни сигареты воняют, как и те, кто их курят. @BenjamintheFox

Высказываться на темы, в которых не смыслишь

Люди, которые вставляют свои пять копеек везде, потому что считают, что знают все обо всем и никогда не ошибаются, выглядят крутыми только до того момента, пока их не поймают на некомпетентности. Сестра жены привела своего нового парня к нам на ужин. Он знал, что мы с женой — квалифицированные бухгалтеры, но, несмотря на это, начал рассказывать про налоговые правила. Примерно половина из того, что он говорил, была абсолютной чушью. Ужасно, что они собираются пожениться... @bowlongufl

Пытаться выглядеть богатым

Стремление показаться богатым за счет подделок или вещей, на которые вам еле хватило, смешно для тех, кто знает правду о ваших доходах. В лучшем случае вы прослывете человеком, не умеющим распоряжаться своими деньгами, в худшем — неудачником, который пытается пустить всем пыль в глаза. Студенты, которые носят дорогую одежду, вы думаете, что выглядите богато, но на самом деле это или подделка, или вы не умеете управлять собственным кошельком. Мой друг недавно купил обувь Gucci за € 450, хотя он получает кредит от правительства € 800 в месяц за обучение. Может, стоило потратить деньги на что-то другое или уменьшить обязательства по кредиту? @imjohnk

Не покупайте подделки! Даже если вы можете позволить себе брендовые вещи, это не делает вас крутым, но еще хуже, если вы притворяетесь богатым, нося очевидные фальшивки. Кстати, вы никогда не разбогатеете, если будете тратить деньги на всякие глупости, вместо того чтобы инвестировать их разумно. @zimmah

Обесценивать других

Один из самых простых способов казаться лучше всех — сделать так, чтобы другие выглядели хуже. Увы, мотивы такого поведения очень легко читаются, и в результате вам скорее предстоит ощутить скептицизм близких, а не их восторг. Нервируют люди, которым обязательно надо быть лучше всех. Когда кто-то делится своим достижением, они стараются обесценить его собственным успехом. «Пробежал километр за 5 минут? Серьезно? На прошлой неделе я пробежал его за 3 минуты, и это было очень просто. 5 минут... ты точно не шел пешком?» @marie224

Издеваться и смеяться над другими на публике? Чувак, повзрослей! Смешным в этой ситуации выглядишь только ты. @selkieskinned

Навязывать другим свое мнение

Каким бы экспертом вы ни были, не стоит обесценивать мнения и вкусы других. Зацикленность на чем-то одном делает человека скучным, а его нежелание смириться с тем, что мир не вращается вокруг него, — эгоцентричным и невежественным. Я работаю с одним парнем, который настолько зациклен на своих увлечениях, что считает всех, кому нравится что-то другое, идиотами. «Нравятся многопользовательские игры? Ты глупый потребитель, а не геймер». «Нравится что-то кроме метала? У тебя нет вкуса!» @unknown author

Слишком многое позволять своим детям

Сегодня много внимания уделяется правам человека, в том числе и самого маленького. Безусловно, это круто, но некоторые родители идут на крайности и распускают детей, а полученным результатом гордятся. Избалованный ребенок в итоге обречен совершить много ошибок и пережить не один конфликт, прежде чем поймет, что с ним не так. Быть «крутым» родителем и позволять своим детям делать все, что они хотят. Ваш маленький Билли ударил моего ребенка — это не круто. Ни для кого из нас. @buckus69

По-моему, есть разница между крутым родителем и тем, кто просто не контролирует ребенка. Первый дает свободу, но знает, когда стоит обуздать чадо для его же блага. @Polaris328

Позировать с оружием

Если ваша профессия или хобби не связаны с оружием, то фотографии с ним выглядят по меньшей мере глупо. Стоит упомянуть про позирование с оружием. Особенно когда дуло направлено в камеру. @dystopianview

А вы замечаете за другими провальные попытки казаться круче? Расскажите, как вы это определяете?