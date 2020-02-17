17 работников, которые столкнулись с немыслимым хамством. Но в долгу не остались

118 11 83 52k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Клиент всегда прав». Те из нас, кому приходилось работать в сфере обслуживания, явно успели убедиться, насколько далеки эти слова от истины. Некоторые посетители, заказчики, а иногда и начальство не просто выжимают из сотрудников все соки, но нередко и заставляют усомниться в их адекватности. Неудивительно, что историй на эту тему в сети можно отыскать великое множество, и одна будет любопытнее другой.

Мы в AdMe.ru восхищаемся закалкой специалистов, которым изо дня в день приходится выслушивать странные замечания и прихоти клиентов или руководства. И то, что они не всегда идут таким людям навстречу, мы всецело готовы понять и простить.

1.

Получаю заказ на перевод от частного лица. Анализирую документ, озвучиваю тариф — Х рублей за страницу перевода, состоящую из 1 800 печатных знаков, включая пробелы (для тех, кто не в теме: есть и другие способы измерения объема текста, но традиционно — именно так). Заказчик соглашается, работа начинается.



За день до срока сдачи материала заказчик (внезапно!) «прозревает» и в ультимативной форме требует уменьшения стоимости заказа, потому что «Какого черта я должен платить за пробелы, ты же их не переводил?!». Все попытки доказать, что согласованная единица измерения является общепринятым стандартом, а пробелы — такая же часть текста, как буквы и знаки препинания, успехом не увенчались. Заказчик уперто стоял на своем, переговоры зашли в тупик.



Первая эмоция — послать заказчика лесом, но было жаль потраченного времени и сил, да и профессиональная гордость задета, поэтому возмущенный мозг тут же подкинул план мщения. Я предложил скидку 10 % за перевод «без пробелов», довольный заказчик благосклонно согласился.



Вызов принят! Интернет услужливо подсказал решение, и уже через час на имейл заказчику выслан «сплошной» текст без единого пробела. В сопроводительном письме я посоветовал ему расставить их по вкусу.



Реакция заказчика мне доподлинно неизвестна, но утром следующего дня раздался телефонный звонок, и растерявший былую уверенность голос, слегка запинаясь, произнес: «Я согласен... заплатить за пробелы». © karafuzzi / Pikabu

2.

Я работала в ресторане. И если какие-то гости некрасиво и неуважительно вели себя с персоналом, то я просила хостес посадить рядом с ними людей с маленькими детьми. Еще я иногда намеренно ждала, когда посетители отправят в рот большой кусок своего блюда, чтобы подойти и поинтересоваться у них, все ли им нравится. © phuque_ewe / Reddit

3.

Делаю презентации в PowerPoint на заказ. Нашли меня 3 курсанта из летного училища, просят сделать презентации для защиты курсовой. Сроки, цену и желания обговорили. Часть денег внесли. Сказал, что буду присылать по одной в день — для оценки. Даже скидку сделал — как студентам. Образовалось свободное время, и под чай сделал им шикарные презентации за 2 дня. Присылаю им сразу 3 штуки с нестираемым вотермарком «Не оплачено» во весь слайд. Ребята сказали: «Все замечательно, оплатим до конца дня». И, как обычно бывает, пропали. Я как-то уже и забыл про них, работа была не шибко сложная, да и появились другие заказы. Но тут мне пишет один из курсантов, мол, верни часть оплаченных денег. После вопроса, что случилось, получаю ответ. Дословно: «Препод не засчитал курсовую вообще, сказал, что мы ее купили, и отказался что-либо слушать из-за твоего „Не оплачено“ на весь слайд». В ответ на вопрос, что мешало заплатить согласно заранее обговоренным условиям оставшуюся часть и получить чистую презентацию, назвал меня крысой и занес в черный список. О чем думали ребята, неизвестно. © medalby / Pikabu

4.

У меня есть один заказчик-полукровка. Наполовину он заказчик, а наполовину — учитель дзен. Не раз он освобождал мой ум, разрушая оковы формальной логики, следующим коаном: Заказчик: «Вы получили файл?» Я: «Нет». Заказчик: «Тогда я сейчас его вышлю». © guldan_orc / Twitter

5.

Утро. Понедельник. Звонок. Покупатель: «У вас тут акция? Подарки?» Я: «Да». Надо сказать, что накануне Нового года наше руководство расщедрилось и запустило акцию: при покупке оборудования на 300 000 рублей — подарки на 50 000 рублей оснасткой и инструментами. Причем не хлам всякий, а действительно самые востребованные позиции по профилю нашего оборудования. Покупатель: «Как бы мне подарочки получить?» Я: «Без проблем, покупайте оборудование на 300 000 рублей — и будут вам подарки». Покупатель: «Так я уже купил...» Тут я завис. Спрашиваю клиента, на чье имя была покупка. Ищу его в базе, нахожу и вижу, что он брал оборудование год назад. Оригинальный персонаж, однако. В итоге предложил клиенту купить оснастку и необходимый инструмент с хорошей скидкой. Вот думаю, а что это я купил машину 6 лет назад и без подарков езжу? Надо после работы зайти в автосалон и потребовать подарочки, у них там как раз зимнюю резину дарят. © MagiRulat / Pikabu

6.

В студенческие годы я подрабатывал в McDonald’s. Одна женщина приходила к нам раз в неделю и все время заказывала «2 чизбургера без сыра». «То есть вы хотите два гамбургера, я правильно вас понимаю?» — уточнял я. А она при этом выходила из себя, хотя я понятия не имел, что не так. Женщина пригрозила, что лучше бы мне сделать ей чизбургеры без сыра, иначе она пожалуется на меня руководству. В итоге я завернул 2 гамбургера в обертку для чизбургеров, заставил ее заплатить за них (что вышло дороже), а разницу положил в нашу коробочку для сбора средств на благотворительность. © emp_omelettedufromag / Reddit

7.

Я ищу работу, и специалист я востребованный, поэтому часто звонят и приглашают на собеседование. Рекрутер: «Мы предлагаем вам ставку ниже указанной в 2 раза и работу не совсем по специальности». Я: «Боюсь, мне это не совсем подходит». Рекрутер: «Приходите на собеседование, и, может, мы договоримся». Я: «Где вы находитесь?» Рекрутер: «Наше производство в соседнем городке (типа Бутово в Москве)». Я: «Это мне совсем не подходит. Мне до вас ехать на такси около 2 часов». Рекрутер: «От вас ходит автобус». Я: «Это 3,5 часа (с пробками все 4,5)». Рекрутер: «Ну будете вставать раньше». Я: «Я буду спать по 4 часа в сутки 5 дней в неделю». Рекрутер: «6 дней. У нас суббота — рабочий день». © RealScrip / Pikabu

8.

Учредитель снизил премию в 2 раза, чтобы я продавал в 2 раза больше. На его взгляд, это гениальная оптимизация. А вот я рассылаю резюме. Продажи, кстати, упали. © Directorfilm / Pikabu

9.

Если вы не понимаете людей, то вам нечего делать в магазине игрушек. Клиент: «У вас есть воздушные шарики?» Я: *показываю на воздушные шары* Клиент: «Нет, не эти». Я: *показываю на мыльные пузыри* К: «Вот, да, спасибо». © venomnomnomno / Twitter

10.

Около 8 лет работал в одной небольшой фирме, зарплату получал с привязкой к объему работы, получалось около 30 000 рублей в месяц. Спустя время зарплата стала около 40 000, иногда даже 45 000 в месяц. Подходит директор и интересуется: Директор: «Ты стал больше зарабатывать?» Я: «Да. Оптимизировал рабочие процессы и делаю больший объем работы за то же время». Директор: «Значит, работу можно делать быстрее». Я: «Да, можно». Директор: «Значит, работа должна стоить меньше, потому что на нее тратится меньше времени». Я: «Нет, не должна, я собственными силами и знаниями оптимизировал процесс, выполняю больше работы — получаю больше зарплату». Директор: «Ты меня обманываешь!» Уволился. Позже мои бывшие коллеги по работе рассказывали, что на мое место директор взял 3 студентов, и они не справлялись с тем объемом работы, что я выполнял. Видимо, опыт что-то да означает. Студентам платил 20 000 рублей каждому. © Endlan / Pikabu

11.

Работаю в ресторане. На последний банкет заказчик привез нам живого гуся. Ну, разумеется, его надо было как-то убить. А он такой хорошенький, в глазки нам смотрит, башкой вертит, ничего не понимает. Столпились повара, шеф-повар, официанты, менеджер, управляющий — не знаем, что делать. В итоге я дала распоряжение принести замороженного гуся со склада. А тот гусь теперь живет у меня. Зовут Петей. И я теперь вегетарианка. © Подслушано

12.

13.

Работаю в ресторане. Если гости ведут себя грубо по отношению ко мне, у меня есть парочка способов им отомстить. Например, я могу «забыть» предупредить их, что тарелки горячие. Или, если за столиком сидят 2 человека, я принесу им нечетное количество чесночного хлеба, чтобы им пришлось бороться за последний ломтик. © eslike711 / Reddit

14.

Подрабатывала корректором — вычитывала тексты так называемых писателей. Заказчики все попадались с приветом, но больше всех отличилась одна девушка: написала русский аналог «Песни Льда и Пламени» в сжатом варианте, скопировав всех без исключения персонажей. Вынесла мозг, звонила ночами, истерила, что не сдаю работу досрочно. Достала! Написала ей, чтобы просто вставила в текст Мартина имена «Василий», «Катерина», «Ярополк» и т. д., а деньги за мою работу отложила на адвоката. © Подслушано

15.

Работал когда-то в торговом центре. Как обычно, мы закрылись в 21:00. Тут пришел посетитель, начал тарабанить в дверь и кричать. Он подождал, пока мой коллега выйдет на улицу, а затем прошмыгнул внутрь. Я сказал ему, что мы уже закрыты, но он послал меня и пошел по магазинам. Тогда я попросил своего коллегу остаться на улице, зажег свет и включил сигнализацию. А затем запер двери снаружи и ушел. © SelfHelpGenius / Reddit

16.

Есть у меня один заказчик на фрилансе, который нанимает только парней. То есть плевать на портфолио и мастерство: девушки в его глазах ничего не умеют. Работаю с ним под именем Сергей. Сергеем он доволен. © deadjane666 / Twitter

17.

Мой дедушка вместе со своей сестрой работал в пекарне их матери. Утром она ставила на прилавок поднос с бесплатным печеньем, чтобы посетители могли его попробовать. Почти каждый день в пекарню заглядывал один коренастый лесоруб, который весьма навязчиво пытался приударить за дедушкиной сестрой и съедал все печенье с подноса. Бабушка не придавала этому значения, а вот деда это буквально выводило из себя. Однажды он добавил в печенье сильнодействующее слабительное, которое давали лошадям. Как только лесоруб переступил порог пекарни, он подменил подносы. Как и предполагалось, тот съел все печенье. По словам дедушки, больше лесоруба они не видели. © Jan Bergeron / Quora