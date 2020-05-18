17 метких фото, которые вмиг растопят сердце истинного интроверта

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В наши дни модно быть дерзким, смелым и наслаждаться безумным ритмом жизни. Но такой формат абсолютно не подходит убежденным интровертам, которым гораздо комфортнее оставаться наедине с собой и больше времени проводить в уютной домашней обстановке. По оценкам экспертов, таким типом личности обладает до 50 % населения планеты.

Мы в AdMe.ru до сих пор находимся под впечатлением от 17 фото, которые без труда растопят сердце каждого интроверта.

Отличный коврик гостеприимного (нет) интроверта

«О нет! Только не снова ты».

Когда пригласил на вечеринку всех своих друзей

Любимое место в поезде

Коты тоже иногда любят, чтобы их не беспокоили

Лучшее место для сна

Мыло для интроверта

«Мыло для интровертов. Не душистое. Потому что, серьезно, ты все равно никуда не пойдешь».

Идеальная куртка для одиночной прогулки

«Если ты можешь прочитать это, то ты слишком близко».

«Почему я раньше до этого не додумалась?»

Скамейки для необщительных людей

Быть интровертом стало настолько популярно, что этой аудиторией даже заинтересовались маркетологи

«Если честно, я не люблю общение».

«Сегодня мой день рождения. Я живу один, и я понимал, что не съем сам целый торт, поэтому попробовал впервые приготовить хлебный пудинг»

Рай для интроверта

«Только взгляните на этот прекрасный поезд. Ни одного пассажира! Кроме меня»

Фейковые наушники. Отличная находка для тех, кто устал от пустых разговоров

Нашла кое-что интересное, когда убиралась

«Интроверты, объединяйтесь».

«Я законченный интроверт. Женился на экстраверте. Вот как выглядит большинство наших свадебных фотографий»

«Мой сосед интроверт. Я решил ненавязчиво поздравить его с Пасхой»

«Счастливой Пасхи, Ник».

А вы считаете себя интровертом? Если да, то что в мире действует на вас как бальзам на душу?