17 внезапных фото о том, какими большими бывают привычные предметы

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Когда мы пытаемся объяснить собеседнику размер чего-либо, мы часто прибегаем к сравнению с привычными вещами. Мы говорим, например: «Насекомое размером со спичечный коробок», и все сразу становится понятно.

Однако далеко не всегда обычные предметы укладываются в наше представление о том, насколько они велики. Иногда удивить может размер обычного лимона, лапы собаки или пазла.

Мы в AdMe.ru поразились тому, насколько большими бывают привычные объекты.

1. 108-летняя дверь банковского хранилища

2. «Мы с мамой закончили пазл из 40 тысяч деталей»

3. Люди разместились у огромного баобаба

4. Кровать двойного размера king-size

5. Лапа коалы. Для тех, кто считает их просто плюшевыми медвежатами

6. Клубника выглядит ненастоящей

7. «Папа нашел в лесу гриб. Яйцо для сравнения»

8. Кактусы бывают и такими

9. Внушительный парень

10. Колесо самосвала БелАЗ вмещает взрослого мужчину

11. Корни секвойи

12. «Рука моей девушки в сравнении с лапой немецкого дога»

13. Японский краб-паук. Ох уж эти лапки!

14. Размер самолета Ту-144

15. Птица киви. Вы тоже думали, что они меньше?

16. Такую ежевику придется кусать дважды

17. Череп кита рядом с человеком

А вам встречались предметы, которые удивляли своим размером? Что это было?

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