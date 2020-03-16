17 внезапных фото о том, какими большими бывают привычные предметы
Когда мы пытаемся объяснить собеседнику размер чего-либо, мы часто прибегаем к сравнению с привычными вещами. Мы говорим, например: «Насекомое размером со спичечный коробок», и все сразу становится понятно.
Однако далеко не всегда обычные предметы укладываются в наше представление о том, насколько они велики. Иногда удивить может размер обычного лимона, лапы собаки или пазла.
Мы в AdMe.ru поразились тому, насколько большими бывают привычные объекты.
1. 108-летняя дверь банковского хранилища
2. «Мы с мамой закончили пазл из 40 тысяч деталей»
3. Люди разместились у огромного баобаба
4. Кровать двойного размера king-size
5. Лапа коалы. Для тех, кто считает их просто плюшевыми медвежатами
6. Клубника выглядит ненастоящей
7. «Папа нашел в лесу гриб. Яйцо для сравнения»
8. Кактусы бывают и такими
9. Внушительный парень
10. Колесо самосвала БелАЗ вмещает взрослого мужчину
11. Корни секвойи
12. «Рука моей девушки в сравнении с лапой немецкого дога»
13. Японский краб-паук. Ох уж эти лапки!
14. Размер самолета Ту-144
15. Птица киви. Вы тоже думали, что они меньше?
16. Такую ежевику придется кусать дважды
17. Череп кита рядом с человеком
А вам встречались предметы, которые удивляли своим размером? Что это было?