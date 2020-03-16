17 внезапных фото о том, какими большими бывают привычные предметы

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда мы пытаемся объяснить собеседнику размер чего-либо, мы часто прибегаем к сравнению с привычными вещами. Мы говорим, например: «Насекомое размером со спичечный коробок», и все сразу становится понятно.

Однако далеко не всегда обычные предметы укладываются в наше представление о том, насколько они велики. Иногда удивить может размер обычного лимона, лапы собаки или пазла.