17 доказательств того, что хитрость, а не наглость — второе счастье

Есть люди, у которых голова явно работает на других настройках. И часто это связано с тем, что у них врожденный ген хитрости, пример работы которого порой вгоняет окружающих в легкий ступор.

Мы в AdMe.ru склонны считать, что хитрость города берет, поэтому хотим, чтобы вы оценили проделки будущих завоевателей.

«Увидел в одном деревенском клубе. Вроде и смешно, но в то же время грустно»

«К нам в магазин частенько заходит соседка-продавщица и просит проверить купюры большого номинала. Принесла проверить 2 000 рублей, которую она уже приняла. Я взглянул на купюру...»

Такой «искусно сделанной» подделки я не видел никогда. Пришлось расстроить женщину и сказать, что ее слегка обманули. © DonBatonius / Pikabu

«Я думаю, многим надоело свинство в подъездах. Недавно обнаружил в магазине одну любопытную вещь за 77 рублей»

Выглядит как настоящая камера, есть моргающий красный глазок. Прилепил на двусторонний скотч над дверью. Уже неделю никто не оставляет мусор возле лифта. © Dimon0690 / Pikabu

Зато экономная

В 7–8-м классе у меня была подруга Алена. Когда ее приглашали на день рождения одноклассники или соседки-подружки, она, так как ее душила жаба, не покупала подарок. Просто ловила на улице бездомного котенка и дарила его. Однажды это был щенок от дворовой собаки. © Ateis / Pikabu

«Коллега прячет сахар на работе в пакет из-под соли. Это гениально!»

Отвлекающий маневр с клубничкой

Расшатался зуб. Понял, что надо идти к стоматологу. Заполнил анкету, забрал меня хирург (миниатюрная блондинка), зашли в кабинет. Меня аж затрясло. Поставила укол. Ну и берет в руки щипцы.

— Если будет больно, поднимите руку вверх.

Лезет мне в рот, я руку вверх сразу.

— Больно?

— Нет, я не специально, инстинктивно.

Опять щипцами в рот. Я опять руку вверх.

— Так у нас дело не пойдет. Если будет больно, хватайте меня за грудь.

Я только начал вникать в ее слова, а она уже выдернула мне зуб.

Сижу с полным ртом тампонов, спрашиваю у нее:

— И часто это срабатывает?

— Всегда.

И засмеялась. © LRAss / Pikabu

«Два по 0,25, пожалуйста!»

Здесь попахивает хитростью маленького стратега

И осудить хочется, и отдать должное фантазии

Жена рассказала недавно историю о том, как ее подруга детства изменяла мужу и не вызывала никаких подозрений. Ее положение осложнялось 2-летним сыном, которого она повсюду таскала за собой, даже к любовнику. Парень умел разговаривать и мог ее выдать. Чтобы этого не произошло, своего любовника она никогда не называла по имени в присутствии сына. Всегда звала его тетей Наташей.

Приходят вечером домой, отец спросит: «Где вы с мамой были?»

Сын: «У тети Наташи».

Папа: «Ну ок». © Tsem88 / Pikabu

«Решила отклеить надпись „С Новым годом!“ на тот случай, если захочу передарить кому-нибудь чай. Кто-то оказался хитрее»

Настоящий продавец в душе еще и артист

Стою я как-то у палатки с овощами и слышу, как одна женщина говорит продавцу: «А еще дайте 2 лотка малины. Вчера купила, ну просто обалденная. Хотя нет... Давайте 3, а то разберут». Ну и смотрю, все те, кто стоял за женщиной, начали скупать малину. Ну а я чего? И я купила. Дошла до банка потом, возвращаюсь назад, а эта же женщина выставляет аккуратно лотки назад. В общем, часто видела, как она там нахваливала то помидоры, то персики. © GoodPenguin / Pikabu

«Отключили свет в доме, друг предложил сыграть в морской бой. В конце игры он понял, что что-то тут не так»

«Все гадала, как это я так быстро израсходовала дезодорант, пока не вскрыла новый»

Эта девочка явно далеко пойдет

Звонит 5-летняя внучка из Москвы. Говорит: «Деда, я так по тебе скучаю, когда ты приедешь? У нас недалеко от дома такой клен красивый, ты его обязательно должен увидеть, я тебя к нему отведу». Выдалось у меня 3 свободных дня, решил съездить проведать. Приехал, и повела внучка на клен посмотреть. И развела меня в этом «Клене» на 5 000 рублей на игрушки. Не знал, что у них в районе такой магазин. © stansmith2014 / Pikabu

Телефон, который рекламируют как водонепроницаемый, на самом деле не находится под водой

«Я оставил тебе немного брауни»

И почти не соврал ведь...

Произошло только что, наблюдал в очереди в аптеке. Залетает мужичок средних лет:

— Девушка, у вас есть минералка? Жена на улице умирает, воды надо...

Фармацевт с округлившимися глазами:

— Вот, идите и возьмите быстрее, я вам холодильник открыла.

Мужичок взял воду, стоит расплачивается и говорит:

— Ой, спасибо, девушка, а то очереди у вас, а на улице жена просто умирает... от жажды.

И пока очередь не начала возмущаться, вылетает из аптеки. © Efimdos / Pikabu