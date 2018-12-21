17 детей, которым подарили логику, но забыли приложить к ней инструкцию

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Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с детской непосредственностью лицом к лицу. Порой ваш ребенок, племянник, младший брат или сестра бросают вызов скучной взрослой реальности и решают, что жить по правилам — удел слабаков. В такие моменты вы читаете им с выражением кроссворд, спасаете их любимые игрушки от «неминуемой гибели» или покупаете самые нелепые в мире джинсы.

AdMe.ru восхищается неповторимой детской логикой, поэтому вот фотографии детей, которые, возможно, и прислушались бы к советам взрослых, но нет. А в самом конце вас ждет бонус, который покажет, на что способны один маленький ребенок и одна минута без родительского присмотра.

Если бы «История игрушек» была триллером

«У тоски есть имя. На самом деле моя дочь очень веселая и счастливая, но иногда она так искренне грустит, что просто сердце сжимается»

«В 1998-м я умолял маму купить мне эти джинсы. Она согласилась при условии, что мы сделаем фотосессию и я докажу будущему себе, как глупо выгляжу»

«Каждое утро мой сын сидит с командой своих пушистых братьев, пока те едят»

«Незнакомый ребенок подбежал, чтобы просто прикоснуться ко мне. А потом вернулся к маме»

«Мы играли в прятки»

«Разбитый водонагреватель? Нет, настоящий робот, и я его обниму»

«Фокус с „исчезновением“ в исполнении моей дочери»

«Она настаивает, чтобы я прочитал ей эту книгу»

Кто это видел? Никто не видел

Секретный план по завоеванию мира НЛГ — неопознанными летающими гамбургерами

«Ма, я приготовлю яйцо в микроволновке!»

«Так выглядит протест моего 11-летнего сына»

«Я голоден! Дайте мне хлеб! Хочу хлеба! Не стучите и заходите, только если у вас есть еда. Хлеб».

Берем тебя в команду, хоть ты и скучный

Что не так с этой школой, спросите вы. Все не так

«Так выглядит коробка для бижутерии у моей дочери»

Бонус: вот что они делают, когда никто не видит

А какие странные поступки вы замечали за своими детьми?