17 человек, которые откопали на барахолке настоящее сокровище

Некоторые люди ни за что не купят подержанную вещь, другие же уверены: именно в секонд-хендах, на распродажах и барахолках можно найти что-то особенное. В этом споре мы на стороне второй группы. К тому же эти интересные приобретения говорят сами за себя.

В новой подборке AdMe.ru — именно такие отличные покупки.

1. «Я плачу, ребята! Хотела такой набор с детства. А теперь всего $ 2 — и он мой»

2. Часы как в мультфильме «Красавица и Чудовище»

3. «Увидела эту крошечную улитку на рынке и поняла, что она мне нужна»

4. Сердитая Русалка за $ 8

5. «Я нашел эту удивительную лампу в причудливом магазине маленького провинциального городка»

6. «Хотя этот стул и не понравился моему мужу, я его купила»

7. «Пошла на распродажу, и продавец настоял, чтобы я взяла эту сумочку бесплатно»

8. Судя по ткани, этому одеялу ручной работы больше 100 лет

9. Находка в антикварном магазине в Техасе

10. «Нашла шкаф на свалке и спасла его»

11. Как вам эти тарелки с котами?

12. «Останови машину. Нам нужна эта лампа!» — «Я не буду брать лампу из соседского хлама». — «Еще как будешь!»

13. «Самая красивая вещь, которую я когда-либо находила»

14. «Обнаружила автомат с жевательной резинкой на местном блошином рынке»

15. «Мой сын и его девушка нашли эту лампу на распродаже. Конечно, сейчас она у нас дома»

16. «Отличный наряд для моего котика»

17. «Только посмотрите, во что превращается это зеркало! Ничего подобного я еще не видела»